OPINIÓN La muerte – Parte II- #26Ago

«Porque los vivos saben que han de morir, pero los muertos no saben nada» (Eclesiastés 9:5).

Cuando decimos que a través de estas reflexiones queremos llevar un poco de esperanza a aquellos que han perdido seres muy queridos a través de la muerte como es mi caso y el de mi esposa con nuestro hijo menor Jorge Enrique (28 años) es cierto. Por cuanto la verdad verdadera que solo conseguimos en la SANTA PALABARA de DIOS está siendo tergiversada y se enseñan falsedades que no tienen ningún sustento bíblico y de verdad no trae una legítima confortación al corazón del doliente. Es mejor quitarse el peso de una tradición, de normas y dogmas eclesiásticos que nos gustan y enfrentar la realidad como lo explica y lo ha establecido nuestro Dios. Las tradiciones, los cuentos y todo argumento que hacen acerca de la muerte que no vaya con lo que Dios ha establecido en su SANTA PALABRA son mentiras arraigadas en toda cultura.

Cuando el sabio Salomón dice «Porque los vivos saben que han de morir, pero los muertos no saben nada» (Eclesiastés 9:5). Está diciendo que los muertos no tienen conciencia ni conocimiento de nada, y su existencia terrenal, con todas sus pasiones y experiencias, llega a su fin. La frase es clara, el concepto de que la conciencia y el conocimiento son inherentes a la vida y cesan con la muerte no tiene discusión y menos interpretación. “Los vivos son conscientes de su mortalidad y, por lo tanto, pueden experimentar emociones, tomar decisiones y tener un propósito en la vida. Los muertos, por otro lado, no tienen conciencia ni conocimiento de nada, y su existencia terrenal, con todas sus pasiones y experiencias, llega a su fin”. Diccionario por la web.

Es por ello que el texto que presenta Dios en boca de Salomón y su libro Eclesiastés complementa lo dicho anteriormente acerca del que muere “…ni tienen más paga; porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya; y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol” Ecl.9:5. En resumen, la frase enfatiza la diferencia fundamental entre la vida y la muerte en términos de conciencia y conocimiento, destacando que la experiencia de la vida, con sus alegrías y tristezas, es exclusiva de los vivos

Se cuenta la historia verídica de un soldado norteamericano de origen latino que fue reclutado para ir a la guerra en Vietnam. Su familia obviamente quedó muy preocupada. Pasó un tiempo y de repente aparecen en su casa dos altos miembros del ejecito estadounidenses llevando la bandera e informar a la mamá de la muerte en combate de su hijo. Podrán imaginar el dolor y la impotencia de esta pobre mujer. Nunca pudo recuperarse hasta que la visitó una amiga que le decía que su hijo estaba en el cielo y que podía hablar con él. Entonces la llevó a consulta con un médium el cual la puso a “hablar con su hijo”. En varias sesiones ella confirmaba que hablaba con su hijo y este le decía cosas que solo ello sabían.

Pasó un tiempo y de repente tocan el timbre de su puerta y al abrir allí estaba su hijo con uniforme y todo. Su sorpresa fue mayúscula. No lo podía creer porque decía que había hablado con él cuando estaba en el cielo hasta que se convenció. Su hijo intercambió las chapas de identificación en un momento de descanso lo olvidaron y fueron a combate y el amigo murió con la chapa del joven que regresó a su casa. La pregunta que nos podemos hacer ¿con quién realmente habló?. «Y fue lanzado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua, que se llama diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero; fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él” Apoc.12:9. Ésa es la respuesta que Dios tiene para la humanidad y que millones de cristianos no creen. ¡Hasta el próximo artículo Dios mediante!

¡Seguiremos sobre el tema!

William Amaro Gutiérrez

[email protected]

