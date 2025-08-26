PulsoEmpresarial Oportunidad y descuento: EPA celebra el mes de agosto con fiesta amarilla

- Publicidad -

En este mes de agosto llegó la «Fiesta Amarilla» a todas las tiendas EPA a nivel nacional, una dinámica comercial diseñada para renovar el hogar. Los clientes encontrarán una variada selección de artículos esenciales para llevar a cabo proyectos, aprovechando los descuentos y precios de oportunidad.

Es el momento adecuado para darle un cambio a los espacios. La Fiesta Amarilla abarca artículos de diferentes categorías, desde materiales para construcción y electricidad, garantizando la seguridad y funcionalidad, hasta opciones para la decoración y organización que transformarán cualquier ambiente.

Asimismo, estarán disponibles descuentos especiales hasta del 30 por ciento en diferentes artículos de electricidad, accesorios para adecuar las salas de baño, así como pasta profesional, pinturas y utensilios para dichas labores.

Estas acciones comerciales se llevan a cabo con el propósito de brindar soluciones prácticas y modernas para la remodelación y acondicionamiento de diferentes espacios en el hogar.

Desde el primero de agosto y hasta el último de este mes están disponibles estas promociones en las 16 tiendas EPA, comprometidos en atender a los clientes y usuarios de la red de ferreterías, la cual ofrece una nueva oportunidad para invertir en casa, en esta temporada de vacaciones. La invitación es aprovechar la Fiesta Amarilla en las ocho ciudades donde EPA tiene presencia comercial.

Para mayor información puede seguirnos en las redes sociales @FerreteriaEPAVenezuela en Instagram, X y Ferretería EPA Venezuela en Facebook o a través de EPA en línea.

