Ataque en escuela de Minneapolis: 2 niños muertos y 17 heridos en tiroteo masivo #27Ago

- Publicidad -

Un tiroteo interrumpió la primera semana de clases en la Escuela Católica Anunciación y una iglesia adyacente en Minneapolis, un hecho que provocó una rápida respuesta del gobernador de Minnesota, Tim Walz.

Walz utilizó su cuenta de X para confirmar la situación y expresar su solidaridad con las víctimas. «Me han informado sobre un tiroteo en la Annunciation Catholic School«, escribió, y aseguró que se mantendría al tanto de la evolución de los hechos.

- Publicidad -

El gobernador lamentó que este acto de violencia afecta a los más jóvenes. «Estoy orando por nuestros niños y maestros cuya primera semana de clases se vio empañada por este horrible acto», agregó.

Reportes de la cadena CNN señalan que las fuerzas del orden controlaron la situación de forma expedita. El sospechoso fue neutralizado y la zona fue asegurada, eliminando el peligro para la comunidad.

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí