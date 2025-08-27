Buscar
Avavit estima la temporada vacacional con cifras que estarán por encima del año pasado #27Ago

Juan Bautista Salas
Por Juan Bautista Salas

-

NoticiasNacionales
Evidentes signos de recuperación muestra la actual  temporada vacacional en Venezuela y podría superar los niveles registrados en 2024, aseguró Vicky Herrera, presidenta de la Asociación Venezolana de Agencias de Viajes y Turismo (Avavit) y vicepresidenta del  Consejo Superior de Turismo, Conseturismo.

“Hemos tenido una temporada por encima de la del año anterior», señaló Herrera, destacando que la movilidad turística ha ido en aumento gracias a la incorporación de nuevas rutas y conexiones. 

La presidenta de Avavit anticipó “una temporada con números probablemente por encima de los del año pasado”.

Turismo nacional y demanda internacional

Herrera destacó que el turismo interno ha mostrado un avance significativo. “Hay una movilización interesante, aunque aún falta mejorar la comercialización a través de las agencias de viajes. Los destinos están activos y eso contribuye al fortalecimiento del turismo nacional”.

En cuanto al turismo hacia Estados Unidos, la demanda se ha mantenido estable. “No se ha observado una disminución ni un aumento considerable. La situación actual con la obtención de visas mantiene la demanda relativamente constante”, explicó.

Sobre los costos de los pasajes en dólares, Herrera indicó que “se han ido estabilizando las tarifas, con la incorporación de nuevas rutas que ayudan a mantener los precios. En destinos nacionales, los precios han subido solo ligeramente y se mantienen estables en general”.

Coordinación y eventos especiales

La vicepresidenta de Conseturismo destacó la labor de la Cámara de Turismo del Estado Táchira para fortalecer las relaciones fronterizas y mantener comunicación constante con las autoridades locales y el ministerio de Turismo. «Trabajamos en equipo para enfrentar los retos y desafíos del sector», afirmó.

En el ámbito de eventos y turismo religioso, ya se realizan reservaciones para la celebración de la Virgen del Valle en la isla de Margarita, a principios de septiembre, y se preparan paquetes turísticos para Roma con motivo de la canonización del Beato José Gregorio Hernández y la Madre Carmen Rendiles.

Herrera destacó en Unión Radio que estas acciones buscan consolidar el crecimiento del turismo interno y religioso, con una oferta más variada y organizada para los visitantes.

