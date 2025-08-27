Cadillac confirma a Checo Pérez y Valtteri Bottas para la temporada 2026 de F1 #26Ago

- Publicidad -

Cadillac jugó a lo seguro con su primera alineación de Fórmula 1, dejando de lado a un piloto estadounidense para sustituir a los veteranos de la serie Valtteri Bottas y Sergio Pérez.

Ninguno de los dos pilotos tiene asientos en la parrilla esta temporada, pero con un total combinado de 16 victorias y 527 largadas entre ellos, Bottas y Pérez fueron las opciones pragmáticas para ayudar a construir el programa Cadillac que se lanzará en 2026.

Las contrataciones anunciadas el martes aportan años de conocimiento de la F1 a Cadillac, una división del gigante automovilístico estadounidense General Motors que se convertirá en el undécimo equipo en la parrilla en 2026.

“Creemos que su experiencia, liderazgo y perspicacia técnica son realmente lo que necesitamos”, afirmó Dan Towriss, director ejecutivo del equipo Cadillac de Fórmula 1 y de TWG Motorsports. “Es la combinación perfecta, los pilotos adecuados en el momento oportuno, y nos honra su confianza en nosotros y en este proyecto”.

Bottas y Pérez han sido considerados los favoritos durante meses, mientras los pilotos presionaban para conseguir dos nuevos asientos en lo que será una parrilla de 22 coches el año que viene.

Un equipo americano

Aunque el proyecto iniciado por Michael Andretti en 2021 estaba diseñado para ser un verdadero equipo estadounidense con un piloto de Estados Unidos, Andretti tuvo que abandonar el esfuerzo para ayudar a Cadillac y TWG a obtener la aprobación de Formula One Management.

Towriss compró Andretti, el equipo ahora es propiedad de TWG Global, y Towriss y el presidente de GM, Mark Reuss, dijeron en mayo en el Gran Premio de Miami que contratar a un piloto estadounidense ya no era una prioridad.

El piloto californiano de IndyCar, Colton Herta, fue seleccionado para un puesto por Andretti, pero aún no ha obtenido la superlicencia necesaria para competir en F1 y Cadillac se conforma con esperar a un estadounidense. Towriss también se rió de los recientes informes que indicaban que planeaba trasladar a Herta a la Fórmula 2 el próximo año para que este obtuviera los puntos necesarios para su licencia.

Incluso si Herta tuviera una súper licencia, no tiene la experiencia de F1 que Cadillac quiere para su lanzamiento.

“En resumen, la experiencia en la Fórmula 1 fue la clave”, dijo Towriss. “Todos son nuevos, todos trabajan juntos por primera vez. Creemos que la experiencia que aportan estos dos es lo más importante. Sin duda, pensamos en ello y es importante para nosotros asegurarnos de que haya un camino para un piloto estadounidense en la Fórmula 1, y trabajaremos en ello. Para esta temporada inaugural, considerando las necesidades del equipo y lo que aportan estos pilotos, esta fue la combinación perfecta».

Los nuevos conductores de Cadillac

La búsqueda de piloto estuvo encabezada por el director del equipo, Graeme Lowdon , quien tenía al menos una docena de opciones viables, pero le dijo a The Associated Press el mes pasado que había reducido la lista a “tres o cuatro” verdaderos contendientes.

El mexicano Checo Pérez tiene 35 años y el finlandés Bottas cumple 36 esta semana. Ambos han sido subcampeones del campeonato anteriormente.

Bottas fue segundo en la clasificación, detrás de su entonces compañero de equipo en Mercedes, Lewis Hamilton, en 2019 y 2020, mientras que Pérez, el piloto mexicano más exitoso de la F1, fue segundo cuando su compañero de equipo en Red Bull, Max Verstappen, dominó 2023.

Red Bull despidió a Pérez a finales del año pasado. Bottas es piloto reserva de Mercedes este año tras no sumar puntos en 2024 con Sauber.

Ambos también podrían contribuir significativamente al desarrollo de los monoplazas con el cambio de reglamento de la F1 para 2026. En términos comerciales, Pérez ha conseguido un importante patrocinio desde México para sus equipos anteriores, mientras que el humor y la presencia en redes sociales de Bottas lo convierten en uno de los favoritos de la afición.

Reuss dijo que Pérez ayuda al equipo a conectarse con uno de los mercados más críticos para el fabricante de automóviles.

“El mercado mexicano es muy importante para General Motors y, francamente, para Norteamérica”, dijo Reuss. “Vendemos muchos autos en México y la afición allí está absolutamente entusiasmada. Esos son beneficios adicionales”.

Towriss dijo que ambos pilotos le dan al equipo un tremendo atractivo comercial.

“Checo y Valtteri tienen muchos seguidores, desde un punto de vista comercial, desde un punto de vista de patrocinio, por su impacto al estar en el circuito de Fórmula 1 durante muchos, muchos años”, dijo Towriss, antes de señalar que la experiencia sigue siendo el factor principal.

“Hablamos con muchos pilotos”, dijo. “Cuando realmente te sientas y te sumerges en la experiencia… y logras crear esta química en el equipo, las conversaciones son diferentes y realmente destacan entre las demás”.

