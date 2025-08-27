Buscar
Cámara Inmobiliaria: El metro cuadrado en Venezuela es 50% más barato que en el resto de Latinoamérica #27Ago

Nacionales
«A pesar de las coyunturas políticas en este momento, siguen haciendo inversiones del sector en bienes y raíces», añadió el presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela.
El presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, Pablo González Travieso, señaló que el país posee el metro cuadrado más económico de Latinoamérica.

De acuerdo una nota de Banca y Negocio, los precios se comercializan hasta un 50% por debajo de los promedios observados en otros países de la región.

Lea también: Cámara Inmobiliaria de Venezuela: Gobierno sigue sin dar respuesta sobre reforma del marco jurídico del sector inmobiliarios

«El metro cuadrado en Venezuela puede estar por debajo del promedio hasta cerca del 50% de lo que se vende en Latinoamérica. Obviamente, hay proyectos que se venden en el orden de los US$3,500,» comentó González Travieso.

En la nota difundida Travieso señala que esta disparidad de precios subraya un potencial considerable para los compradores e inversionistas, «quienes pueden acceder a propiedades a costos considerablemente más bajos que en mercados como el de República Dominicana, Panamá, o Colombia«.

Oportunidades de crecimiento y los desafíos a superar

González Travieso señaló el gran potencial de Venezuela para la construcción de infraestructura hotelera de avanzada, un sector que, a su juicio, podría dinamizarse significativamente.

Lea también: Una ligera recuperación del 4% ha experimentado en los últimos meses el sector inmobiliario en Lara

Sin embargo, insistió que es necesario que el gobierno implemente estímulos fiscales y ofrezca una mayor seguridad para las inversiones.

En la publicación señaló que la estabilidad jurídica y las políticas de apoyo son cruciales para atraer a capitales extranjeros y nacionales, y así impulsar la construcción de nuevos proyectos que fortalezcan el sector inmobiliario y hotelero.

FOTOS | Luis Reyes Reyes: Lara contará con el mejor servicio de oncología de Latinoamérica #27Ago
