Cámara Inmobiliaria: El metro cuadrado en Venezuela es 50% más barato que en el resto de Latinoamérica #27Ago

El presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, Pablo González Travieso, señaló que el país posee el metro cuadrado más económico de Latinoamérica.

De acuerdo una nota de Banca y Negocio, los precios se comercializan hasta un 50% por debajo de los promedios observados en otros países de la región.

«El metro cuadrado en Venezuela puede estar por debajo del promedio hasta cerca del 50% de lo que se vende en Latinoamérica. Obviamente, hay proyectos que se venden en el orden de los US$3,500,» comentó González Travieso.

En la nota difundida Travieso señala que esta disparidad de precios subraya un potencial considerable para los compradores e inversionistas, «quienes pueden acceder a propiedades a costos considerablemente más bajos que en mercados como el de República Dominicana, Panamá, o Colombia«.

Oportunidades de crecimiento y los desafíos a superar

González Travieso señaló el gran potencial de Venezuela para la construcción de infraestructura hotelera de avanzada, un sector que, a su juicio, podría dinamizarse significativamente.

Sin embargo, insistió que es necesario que el gobierno implemente estímulos fiscales y ofrezca una mayor seguridad para las inversiones.

En la publicación señaló que la estabilidad jurídica y las políticas de apoyo son cruciales para atraer a capitales extranjeros y nacionales, y así impulsar la construcción de nuevos proyectos que fortalezcan el sector inmobiliario y hotelero.

