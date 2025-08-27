Colombia confirma liberación de cinco connacionales detenidos en Venezuela #27Ago

- Publicidad -

Trabajo de www.talcualdigital.com

Este martes 26 de agosto, la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) de Colombia confirmó la liberación de cinco ciudadanos colombianos detenidos en la frontera venezolana el pasado 14 de agosto, entre ellos cuatro firmantes del Acuerdo de Paz.

- Publicidad -

La ARN recibió a los connacionales en el puente Atanasio Girardot, que comunica a la ciudad de Cúcuta con Venezuela y destacó que como parte de su labor con las personas firmantes del Acuerdo de Paz, les brindó acompañamiento en este proceso.

«Cabe resaltar que las personas liberadas se encuentran en buen estado y fueron entregadas a Colombia luego de que las autoridades venezolanas aclararan su situación. Por su parte, los escoltas recibieron de vuelta sus armas de dotación», señaló el comunicado publicado en redes sociales.

De esta manera la Agencia agradeció al Gobierno colombiano, la Cancillería y la Embajada de Colombia en Venezuela por su intermediación, así como también destaca las gestiones del partido Comunes, surgido de los Acuerdos de Paz, en este proceso.

Los ciudadanos colombianos fueron detenidos luego de su participación en un acto de entrega simbólica de incentivos económicos a 25 asociaciones y cooperativas de firmantes como parte de la estrategia de sostenibilidad realizado por la ARN, en Fortul, Arauca.

Leer más en Tal Cual

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí