Consecomercio celebrará encuentro sectorial en el marco de los 50 años del Día del Aduanero #27Ago

Consecomercio acompañará a la Cámara de Comercio de la Guaira en el homenaje a la trayectoria de este sector para el desarrollo económico del país, con motivo de los 50 años del Día Nacional del Aduanero. El encuentro sectorial reunirá a empresarios, gremialistas y especialistas para destacar el rol estratégico de las aduanas en la dinámica comercial venezolana.

El programa contempla una reseña histórica sobre la declaratoria oficial de esta efeméride a cargo del doctor Marcos Osorio, quien también es el creador del Decálogo del Aduanero. Seguidamente se desarrollarán dos conversatorios: en uno estarán presentes destacados profesionales del sector, aportando distintas, ópticas y vivencias, de lo que significa el ejercicio de la profesión en las aduanas. En el siguiente conversatorio se disertará sobre las visiones que cada uno de estos profesionales aportan en los territorios donde existen aduanas.

La cita será el próximo 25 de septiembre en el Restaurante Perla Mar del Club Tanaguarena, en La Guaira, a partir de las 09:30 am, con un programa intenso donde también destaca como invitado especial el Profesor Briceño en su Stand-Up Comedy. Esta actividad busca conectar tradición, visión gremial y oportunidades de futuro en cada uno de los estados del país.

Participarán las directivas de la Cámara de Comercio de La Guaira y del comité y directorio ejecutivo de Consecomercio, presidido por Eduardo Quintana y José Gregorio Rodríguez respectivamente, reafirmando el compromiso institucional de Consecomercio con sus afiliados.

