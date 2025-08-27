¿Cuáles son las ciudades más caras para vivir en Venezuela? #27Ago

- Publicidad -

La organización internacional Living Cost reveló las ciudades con más elevado costo de vida en Venezuela. El estudio concluye que una persona necesita un ingreso mensual de, al menos, US$ 1.130 para cubrir sus gastos en Caracas, posicionándola como la ciudad más cara del país.

El informe señala que los datos fueron reportados directamente po los propios residentes en diversas categorías, como alimentos, vivienda, transporte y medicinas.



El Living Cost también muestra una lista detallada de las ciudades más costosas de Venezuela. Después de Caracas, le sigue Guatire. Luego Maturín, Ciudad Guayana, Barcelona, Maracay, Barinas, Valencia, Carúpano, Acarigua, Barquisimeto, Maracaibo, Cumaná, Cabimas, Mérida, Puerto La Cruz, Porlamar, San Cristóbal, Punto Fijo y Coro, siendo esta última la más económica.

¿Por qué vivir en Venezuela cuesta cuatro veces más que el salario promedio?

El documento señala que los venezolanos tienen como referencia el estilo de vida de un país desarrollado, y en algunos países menos desarrollados mantener ese nivel de vida es difícil y costoso.

“El costo de vida en Venezuela para locales y expatriados difiere significativamente“, precisan.

