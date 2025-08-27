Diócesis de Carora peregrinó al Santuario Nacional de Nuestra Señora de Coromoto #27Ago 

- Publicidad -

La Diócesis de Carora, realizó su peregrinación anual al Santuario Nacional de Nuestra Señora de Coromoto, en Guanare. El evento, que tuvo lugar el pasado sábado 23 de agosto, contó con la presencia especial del Sagrado Lienzo de Nuestra Señora de Chiquinquirá de Aregue, patrona de la diócesis.

​Esta es la segunda vez que la imagen de la Virgen de Aregue visita el Santuario Nacional, un hecho que resalta la conexión y devoción de los fieles de Carora con la patrona de Venezuela.

- Publicidad -

​Un llamado a la paz y la humildad

​Aunque monseñor Carlos Curiel, obispo de la Diócesis de Carora, no pudo asistir, envió un mensaje en video instando a los peregrinos a encontrar a Jesús de la mano de la Virgen de Coromoto y a elevar una oración por la paz mundial.

​La Eucaristía, celebrada a las 11:00 a.m., fue presidida por el presbítero Douglas Alvarado, vicario general de la diócesis, y concelebrada por otros sacerdotes. Durante la homilía, el presbítero Alvarado hizo un llamado a los fieles para que sean agentes de la renovación de la Iglesia.

​»La Iglesia no necesita líderes, la iglesia necesita cristianos que desde un bonito servicio, desinteresado y humilde, mostremos el rostro de Dios», enfatizó.

​El presbítero Allender Hernández, rector del Santuario de Coromoto, agradeció la presencia de los peregrinos de Carora y los invitó a participar en las celebraciones de septiembre para conmemorar el 373 aniversario de la aparición de la Virgen y el 73 aniversario de su coronación canónica.

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí