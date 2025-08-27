Diócesis de Guanare anuncia cronograma para la 373ª celebración de la Virgen de Coromoto #27Ago

- Publicidad -

A tráves de una rueda de prensa,la Diócesis de Guanare dio a conocer el cronograma de actividades para la celebración de los 373 años de la aparición de Nuestra Señora de Coromoto y los 73 de su coronación canónica como patrona de Venezuela.

Este año su celebración será bajo el lema «Nuestra Señora de Coromoto Misionera y Peregrina de la Esperanza».

Sus actividades iniciarán el día lunes 8 de septiembre, con una celebración eucarística a las 10:00 a.m. en las afueras de la Basílica Menor, presidida por el Obispo de Guanare, Monseñor Owaldo Araque.

Durante este día se celebrarán varias eucarísticas, con la primera pautada para las 6:00 a.m. A las 5:00 p.m. presidida por el presbítero Allender Hernández, rector de la Basílica, presidirá otra misa. La noche culminará con un gran concierto de alabanzas y adoración en el Santuario Nacional.

Para el 11 de septiembre la celebración continuará a las 3:00 p.m. con una caravana que partirá desde la Basílica Santuario Nacional hasta la Avenida Juan Fernández de León, donde se oficiará una Eucaristía a las 6:00 p.m. y, posteriormente, se realizará una caminata hasta la catedral, donde se ofrecerá un concierto de alabanzas.

