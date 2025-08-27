El 4% de la fuerza laboral en Curazao es venezolana, según estudio oficial #27Ago

- Publicidad -

El Buró Central de Estadísticas de Curazao (CBS) ha publicado los resultados de su más reciente censo, destacando el creciente papel de los venezolanos en la economía local.

Según la reseña de Banca y Negocio, el estudio, muestra que la cantidad de trabajadores venezolanos se ha casi triplicado en la última década, representando actualmente el 4% de los puestos de trabajo en la isla caribeña.

En la nota difundida el análisis revela que el principal grupo de trabajadores venezolanos se encuentra en el rango de edad de 35 a 54 años. El informe también subraya una característica notable: el alto nivel académico de este grupo. «Se puede encontrar una proporción significativa con educación terciaria«, señala el estudio.

En la publicación, el director del CBS, Sean De Boer, confirmó que la tasa de desempleo en la isla ha disminuido, un hecho que relaciona con los hallazgos del censo.

Entre otros datos relevantes, el estudio menciona la existencia de un «número relativamente grande de mujeres económicamente inactivas» que provienen de la República Dominicana, Colombia y Venezuela. Asimismo, el informe apunta que los grupos de Colombia y Venezuela «consisten principalmente en personas menores de 40 años».

