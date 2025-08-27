Felipe Capozzolo: Necesitamos gremios a la altura de las empresas que queremos #27Ago

- Publicidad -

Fedecámaras debe modernizar su oferta de valor de cara a los afiliados y mejorar el proceso de comunicación entre sus miembros. La idea es poner a los gremios a la altura de las empresas que se desarrollarán en el futuro de Venezuela.

En efecto, la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (FEDECÁMARAS) es la mayor institución gremial del país. Este grupo aglomera aproximadamente el 90% de las empresas afiliadas a la actividad gremial, pero su presidente Felipe Capozzolo, opina que debe mejorar la relación del organismo con sus afiiados.

“Nosotros queremos avanzar hacia el futuro y tener unos gremios a la altura de las empresas que queremos tener. Necesitamos unos gremios dinámicos que puedan realmente facilitar el camino a las empresas hacia el desarrollo. Para ello debemos avanzar en nuestra oferta de valor, que sea percibida y que sea comunicada de la manera correcta a la membresía”, dijo Capozzolo. Acotó que, en la actualidad, muchos empresarios siguen preguntándose cuáles son las ventajas de participar en la actividad gremial y esto constituye una debilidad que Fedecámaras debería ayudar a subsanar.

Para resolver esta situación, se debe empezar a combatir la desinformación con datos y campañas comunicacionales concretas que hablen de la labor gremial. En tal sentido, Capozzolo indicó que en sus dos años de gestión trabajarán por aumentar las actividades gremiales y demás programas que aumenten la propuesta de valor que la organización ofrece como atractivo a sus afiliados. En sus palabras, se trata de superar la mera representatividad del sector privado que siempre se ha asociado con Fedecámaras.

Durante la entrevista también abordó la necesidad de aumentar la afiliación mediante una política de puertas abiertas. “Nosotros queremos tener un proceso de crecimiento y queremos tener una federación de puertas abiertas en los próximos dos años. Nosotros creemos realmente en la inclusión y en el crecimiento de nuestra membresía. Eso implica estar abiertos a todos los sectores”, afirmó el dirigente gremial en Fedecámaras Radio

