Feria de Barquisimeto regresa con un enfoque familiar y novedades tecnológicas #26Ago

- Publicidad -

La presidenta de la Corporación de Turismo de Barquisimeto (Cortubar), Adriana Castellanos, anunció este martes 26 de agosto que la 48.ª edición de la Feria Internacional de Barquisimeto se realizará del 11 al 14 de septiembre en el Complejo Ferial Bicentenario, con un concepto renovado enfocado en la unión y el sano compartir familiar.

Castellanos destacó que el evento busca dinamizar la economía local con la participación de empresarios de la región y de otras partes del país en las áreas agroindustrial e industrial.

- Publicidad -

Indicó que como parte de las novedades, el alcalde Yanys Agüero liderará un encuentro de networking el 13 de septiembre, con el apoyo del Ministerio de Turismo, que reunirá a empresarios y marcas nacionales. Esta iniciativa busca proyectar a Barquisimeto en el marco de su 473 aniversario.

Señaló que por primera vez, la feria contará con el espacio «Barquisimeto Futuro«, una experiencia inmersiva centrada en la Inteligencia Artificial. De igual manera, resaltó que se llevará a cabo el «Epicentro Iribarren, Red Económica para la Vida», una rueda de negocios con la participación de diversos empresarios.

La presidenta de Cortubar indicó el compromiso con la familia, por lo que se habilitarán áreas como «Barquisimeto Gastronómico» y «Barquisimeto Infantil«, con atracciones mecánicas, inflables y actividades recreativas.

Finalmente, informó que la feria será el escenario del Festival de Bandas 2025, donde se premiará al talento local, y del tradicional Reinado de la Feria, cuya elección final se celebrará el 5 de septiembre.

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí