FOTOS | Avenida Lara celebra 50 años: Una vía clave construida sobre una antigua laguna #27Ago

La Avenida General Juan Jacinto Lara, una de las arterias viales más transitadas de Barquisimeto, celebra medio siglo desde su inauguración. Conocida por la mayoría como la Avenida Lara, esta vía de un kilómetro de longitud conecta el centro-este con el este de la ciudad y el municipio Palavecino. El cronista Carlos Guerra compartió detalles históricos que ponen de relieve la magnitud de su construcción.

Guerra destacó que la avenida fue construida en tiempo récord. El proyecto incluyó la instalación de dos calzadas de 8.80 metros de ancho, además de una infraestructura integral para la gestión de aguas pluviales y cloacas, y la construcción de aceras y brocales. La obra fue particularmente compleja, ya que la vía se extiende sobre lo que solía ser una zona de lagunas profundas, incluyendo una conexión con la famosa laguna de Patarata.

«Todo eso era una laguna enorme», explicó el cronista a El Impulso, refiriéndose a la zona que hoy abarca desde la entrada de Nueva Segovia. Para superar este obstáculo natural, se realizó un extenso y sólido trabajo de granzonado que garantizó la estabilidad del pavimento, una solidez que perdura hasta el día de hoy, sin mayores agrietamientos.

De la demolición de cerros a la conexión de la ciudad

La avenida no solo se enfrentó a un terreno pantanoso. El cronista también rememoró cómo el camino que conduce a Santa Rosa, que forma parte de la actual avenida, era originalmente un paso estrecho entre dos cerros que tuvieron que ser demolidos. Esta demolición fue crucial para ampliar la vía, especialmente por su importancia como ruta de la procesión de la Divina Pastora.

En la época de su construcción, la zona contaba con muy pocas viviendas. A pesar de la modernización, se respetaron las casas existentes con la creación de rampas de acceso. La construcción de la avenida coincidió con el inicio de la edificación de los primeros edificios de la zona, como el emblemático edificio La Barquiñola, que aún se mantiene en pie como testigo de la evolución de la avenida.

