FOTOS | Luis Reyes Reyes: Lara contará con el mejor servicio de oncología de Latinoamérica #27Ago

El Servicio Desconcentrado de Oncología del Hospital Central Universitario Antonio María Pineda (HCUAMP) está a punto de inaugurar sus nuevas áreas de radioterapia, equipadas con un acelerador lineal y un tomógrafo de última generación. Así lo confirmó el gobernador Luis Reyes Reyes durante una visita de inspección a las instalaciones.

Acompañado por la secretaria de Salud, Elizabeth Manzanilla de Valecillos, el gobernador destacó que los equipos están en la fase de pruebas finales.

«Estamos afinando los últimos detalles para iniciar con el acelerador lineal y el tomógrafo«, afirmó.

La incorporación de esta tecnología permitirá brindar un servicio integral y gratuito a los pacientes oncológicos de la región, y se espera que atraiga a personas de otras partes del país en busca de tratamiento.

Atención de alta tecnología y calidad humana

El nuevo servicio contará con un equipo multidisciplinario de profesionales, incluyendo oncólogos y físico-médicos, listos para ofrecer una atención de calidad. Reyes Reyes subrayó la complejidad de esta labor, que «amerita tiempo, dedicación y sobre todo amor y mucha empatía«. El objetivo es proporcionar una respuesta rápida y efectiva a una de las mayores necesidades de la comunidad, reforzando la capacidad de atención del estado Lara.

Actualmente, el Servicio Desconcentrado de Oncología ya opera el área de quimioterapia con 18 sillones, funcionando de lunes a viernes, y ofrece consultas de oncología y medicina interna. Las nuevas áreas de simulación, braquiterapia, planificación y dosimetría complementarán los servicios existentes, prometiendo un sistema oncológico que, según la autoridad regional, «brindará la solución al requerimiento que tanto solicitan en temas de quimioterapia y radioterapia«.

