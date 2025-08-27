Índice Bursátil Caracas cerró en 820,86 puntos #27Ago

- Publicidad -

El índice principal de la Bolsa de Valores de Caracas, el IBC, culminó este miércoles en 820,86 puntos con una variación de 9,49 puntos (+1,17%), con respecto a la sesión anterior.

- Publicidad -

El Diario de la Bolsa reporta que el Índice Financiero finalizó la jornada en 1.703,10 puntos, con una variación absoluta de 10,60 puntos (+0,63%) y el Índice Industrial cerró en 221,16 puntos (+4,89%).

Al final de la sesión, 16 acciones subieron de precio, 8 bajaron y 6 se mantuvieron estables.

En el mercado regular se negociaron 104.795 acciones por un monto de 2.581.007,69 bolívares, en el mercado a plazo se transaron 71.756 acciones por 4.996.284,45 bolívares, y en el alternativo el monto fue Bs 8.035,00, para un total de 7.585.327,14 bolívares.

En el mercado de renta fija se realizaron operaciones por un total de 375.362,00 bolívares.En el Mercado de Otros Bienes se registraron certificado

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí