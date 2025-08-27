Machado a Jeanine Áñez: «Pronto nos abrazaremos en libertad» #27Ago

- Publicidad -

María Corina Machado, respondió a la expresidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, asegurándo que «pronto» se abrazarán «en libertad» y que «prevalecerá la justicia» en ambos países.

Áñez, quien agradeció la «permanente preocupación» de Machado por los presos políticos, recibió el apoyo público en la red social X. La venezolana afirmó que continuarán trabajando para desmantelar «redes del crimen y la corrupción» y reunificar familias.

El mensaje de Machado sigue a un tuit previo en el que había expresado su solidaridad con Áñez, así como con los políticos bolivianos Luis Fernando Camacho y Marco Pumari, después de que un tribunal ordenara revisar los plazos de sus detenciones preventivas.

Áñez fue condenada a 10 años de cárcel en el caso ‘golpe de Estado II’, mientras que Camacho y Pumari enfrentan el caso ‘golpe de Estado I’ por las protestas de 2019 que llevaron a la renuncia del entonces presidente Evo Morales.

Recientemente, un tribunal anuló uno de los procesos contra Áñez, ordenando que se le abra un juicio de responsabilidades por el caso ‘Senkata’, aunque aún no se ha formalizado su libertad. Por su parte, Camacho y Pumari tienen una nueva audiencia esta semana para revisar sus detenciones preventivas.

Querida Jeanine,



Gracias a ti por tu fortaleza y tu resiliencia! Sé que pronto nos abrazaremos en Libertad y que prevalecerá la justicia en tu querida Bolivia y mi amada Venezuela.



Avanzaremos en la construcción de las instituciones democráticas de nuestros países,… https://t.co/fu70petL9g — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) August 26, 2025

