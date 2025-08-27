Marco Rubio anuncia la creación de una Coalición Internacional Antidrogas #27Ago

- Publicidad -

Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, confirmó que el gobierno estadounidense está en proceso de construir una coalición internacional para hacer frente a los carteles de drogas.

Durante una reunión de gabinete en la Casa Blanca, junto a Donald Trump, Rubio subrayó que esta nueva iniciativa representa un cambio estratégico en la lucha contra el narcotráfico, pasando de una postura defensiva a una ofensiva coordinada.

- Publicidad -

«Por primera vez en la era moderna, estamos realmente a la ofensiva contra los cárteles organizados que están inundando nuestras ciudades con veneno, veneno mortal», declaró el secretario.

El funcionario destacó específicamente la participación de países como Ecuador, Paraguay, Guyana, Trinidad y Argentina, quienes ya se han unido a los esfuerzos para combatir este flagelo. La estrategia, según Rubio, va más allá de las incautaciones en las fronteras.

«Vamos a detener la entrada de drogas y estamos teniendo incautaciones récord. Pero otra cosa es construir una coalición internacional contra este flagelo a nivel internacional», afirmó Rubio, enfatizando el enfoque en la cooperación global para enfrentar el problema en su origen y no solo en sus manifestaciones.

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí