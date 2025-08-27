María Corina Machado agradece a Argentina por designar el Cartel de los Soles como organización terrorista #27Ago

- Publicidad -

La dirigente opositora venezolana María Corina Machado expresó su agradecimiento al presidente argentino Javier Milei por la decisión del Gobierno de Argentina de declarar al denominado Cartel de los Soles como organización terrorista, medida anunciada oficialmente este lunes por la cancillería argentina.

En una carta difundida en redes sociales y dirigida al mandatario argentino, Machado destacó el apoyo internacional recibido por la causa democrática venezolana:

“Querido Presidente Milei, en nombre de los venezolanos le agradezco su firme y decidido apoyo a la causa justa por la Libertad y la democracia de Venezuela, así como el respaldo y cariño del pueblo de la Argentina”, enfatizó.

Machado afirmó que el pueblo venezolano ha enfrentado con “valentía y dignidad” las adversidades y subrayó que hoy existe una sociedad “unida, organizada y decidida a conquistar su libertad para traer a nuestros hijos de vuelta a casa”.

Repercusiones internacionales

De acuerdo con el comunicado oficial, el Gobierno argentino incorporó al Cartel de los Soles al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET), medida que habilita sanciones financieras y restricciones operativas contra la organización.

El pronunciamiento de la cancillería detalló que esta decisión se fundamenta en informes que señalan actividades ilícitas transnacionales, incluyendo narcotráfico, contrabando y explotación ilegal de recursos naturales, además de vínculos con otras estructuras criminales en la región.

Por su parte, el presidente de Argentina, Javier Milei, defendió la decisión de su gobierno de declarar al denominado Cartel de los Soles como organización terrorista y aseguró que esta medida coloca al país “del lado correcto de la vida”.

Machado aseguró que Venezuela cuenta con el respaldo de los “pueblos hermanos de las Américas” y de los “genuinos líderes democráticos del mundo”, destacando que la decisión de Argentina envía un mensaje firme de solidaridad hacia quienes luchan por el cambio político en el país.

