Observatorio de Seguridad Vial: 54% de los fallecidos en siniestros de julio eran motociclistas #27Ago

- Publicidad -

Un total de 119 personas perdieron la vida en julio pasado a causa de accidentes de tránsito en Venezuela, de las cuales el 54% eran motoristas, de acuerdo con un informe reciente del Observatorio de Seguridad Vial (OSV). La organización señaló que se registraron al menos 285 siniestros viales durante el mes.

El balance de víctimas mortales, según la reseña de albertonews, de las que el 91 eran hombres y 23 mujeres (se desconoce el género de las 5 restantes), posiciona a los motoristas a la cabeza de las estadísticas de decesos, un patrón que se ha mantenido constante a lo largo del año.

- Publicidad -

En la nota difundida indican que los conductores de otros vehículos representaron el 19% de las fatalidades, seguidos por peatones (12 %), pasajeros de motos (7 %), pasajeros de autos (4 %), ciclistas (3 %) y pasajeros de autobuses (1%).

Además de los fallecidos, el OSV documentó que 393 personas resultaron lesionadas. El 71.8 % de los heridos eran hombres y el 28.2 % mujeres. El reporte destaca que el grupo más afectado por lesiones en julio fueron los jóvenes entre 10 y 24 años, incluidos menores de edad de hasta 17 años.

En cuanto a la tipología de los siniestros, en la publicación señalan que las colisiones o choques simples fueron los más frecuentes, con 119 casos. Le siguieron 55 derrapes de motocicletas, 43 atropellos, 23 choques contra objetos fijos y 15 vuelcos.

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí