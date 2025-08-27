- Publicidad -

«Pero el Dios justo es quien juzga; al impío humillará, mas al justo enaltecerá».

(Salmo 7:9)

- Publicidad -

Tras el último suspiro que exhaló en el mundo terrenal, el alma de Elara Vance se precipitó a las profundidades donde las sombras danzan y los lamentos son eternos. A las puertas del abismo, la esperaba una figura de poder oscuro, cuya voz resonó con la promesa cumplida: «Elara, te he estado esperando». No hubo bienvenida triunfal, sino el sombrío reconocimiento de un pacto tácito sellado en vida con la injusticia y la perversión. Su descenso la llevó a un círculo infernal laberíntico, concebido a la medida de su iniquidad, una evocación directa de los círculos dantescos de castigo eterno. Allí, sufre quemaduras atroces, un fuego que lame su ser en ciclos interminables y repetidos, describiendo una espiral de dolor incesante. Sus gritos desgarradores, ecos tardíos de las súplicas que ignoró en vida, ahora se pierden en el coro de los condenados. Clama por la clemencia que negó, implora el perdón que nunca concedió. Su carne se consume, su esencia se pudre en la eternidad de un tormento que refleja la putrefacción moral de sus actos terrenales. En ese abismo, la jueza Elara Vance experimenta, sin fin, el eco de su propia crueldad.

El clériman, con su distintivo cuello romano, es más que una prenda; es un signo, un recordatorio constante de un compromiso sagrado. Es la indumentaria que distingue a quienes se dedican al servicio divino, una expresión de humildad y autoridad espiritual. En un mundo donde la justicia terrenal a menudo se desvirtúa y la perversión busca refugio en las altas esferas, ¿qué nos dice este símbolo sobre las revelaciones que el Cielo concede a sus siervos más fieles?

La historia reciente nos ha confrontado con la figura de la jueza Elara Vance, cuya influencia y pluralidad de cargos le permitieron manipular la ley, violando los derechos más fundamentales y pervirtiendo el espíritu de la justicia. Su arrogancia, alimentada por una conexión aparente con los más altos tribunales, la llevó a una senda donde el derecho se convirtió en un mero instrumento para sus designios personales.

Revelaciones celestes y el clériman como vínculo divino

Dios, en su infinita sabiduría, no permanece ajeno a estas iniquidades humanas. Él revela Su juicio no solo en el gran libro del destino, sino también a aquellos siervos que, consagrados a Su palabra, son receptores de Sus designios. La prenda del clériman, por tanto, trasciende su materialidad para convertirse en un símbolo de la receptividad espiritual, un conducto entre lo terrenal y lo divino.

Hemos sido testigos de cómo a un sacerdote, lleno del Espíritu Santo y vestido con la sobriedad del clériman, le fueron mostradas visiones y discernimientos profundos sobre el destino de aquellos que se creyeron intocables. Se le reveló no solo la magnitud de la perversión de Elara Vance –su manipulación consciente de la justicia, su crueldad fría y calculada, y su completa ausencia de moralidad–, sino también la certeza ineludible de que la retribución divina es inaplazable para quienes, valiéndose de su poder, sacrifican la inocencia y tuercen el camino del derecho.

Estas revelaciones, lejos de ser meras premoniciones o conjeturas humanas, son afirmaciones de la soberanía divina sobre la farsa terrenal. Son un eco de la voz de Dios que clama justicia donde la voz humana ha sido silenciada, y un recordatorio de que la balanza divina siempre se inclina hacia la verdad. El clériman, entonces, no es solo un hábito; representa la inquebrantable conexión con una verdad superior, una que desnuda la perversidad y anticipa el juicio ineludible. Es a través de estos siervos, cuya vida y vestimenta proclaman un compromiso con lo sagrado, que la luz de la justicia divina, más allá de la comprensión humana, se filtra para revelar lo que está oculto y para anunciar la inevitable caída de quienes se han alineado con la oscuridad. La imagen de Elara Vance, consumiéndose en su propio infierno, es la materialización de esa revelación divina: no hay escape del juicio de lo Alto para aquellos cuya maldad consciente ha pisoteado la justicia.

«La justicia y el derecho son el cimiento de tu trono; la misericordia y la verdad van delante de tu rostro».

(Salmo 89:14)

Dr. Crisanto Gregorio León

Profesor Universitario

[email protected]

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí