OPINIÓN Red de Instituciones Larenses: ¡Incertidumbre! #27Ago

- Publicidad -

“Al final no recordaremos las palabras de nuestros enemigos sino el silencio de nuestros amigos”.

Martin Luther King Jr. 15-01-1929 / 04-04-1968

- Publicidad -

Esta frase del pastor estadounidense de la iglesia Bautista; activista que desarrollo una labor crucial en Estados Unidos al frente del movimiento por los derechos civiles; acérrimo protestatario contra la Guerra de Vietnam y la pobreza en general, encaminó su labor para acabar con la segregación y discriminación racial de aquel país por medios no violentos. Lucha que propició que le fuese otorgado el premio “Nobel de la Paz”; fue asesinado cuando se preparaba para asistir a una cena entre amigos. Martin Luther King Jr. habla sobre el modo en el que una amistad nos puede hacer sentir mal cuando le fallamos a alguien. F: Wikipedia.

Sobre la amistad expresa la Biblia lo siguiente:

“Las palabras suaves hacen ganar amigos y la lengua amable multiplica las respuestas afectuosas. Que sean muchos tus amigos, pero ten uno entre mil como consejero.

Si quieres un amigo comienza por probarlo y no confíes en él inmediatamente. Porque hay amigos de ocasión que no son fieles el día de la desgracia, Hay amigos que se vuelven enemigos y se pondrán a hablar de tus líos para avergonzarte.

Hay amigos que comparten tu mesa que no te serán fieles cuando te vaya mal. Mientras te vaya bien, serán como tú sombra y vendrán a mandar a tus servidores. Pero al verte humillado, se volverán en contra tuya y evitarán tu mirada.

Aléjate de tus enemigos y cuídate de tus amigos.

El amigo fiel es refugio seguro; el que lo encontró ha hallado un tesoro.

¿Qué pagarías por tener un amigo fiel? No tiene precio. El amigo fiel es un remedio saludable y los que temen al señor lo encontrarán. El que teme a Dios se hace verdaderos amigos, pues, como es él, así serán sus amigos.”

ECLESIÁSTICO 6.

En el seno de mi hogar aprendí a honrar como sagrado el sentimiento que denominamos amistad. Es por ello que a menudo no comprendo la política. He tratado de ser diáfano en mi actuación y ese respeto por la amistad me ha llevado a apegarme a las palabras del Libertador porque…

“LA AMISTAD ES MI PASIÓN.”

Supongo que la situación impuesta al país hace que estemos atravesando momentos inéditos en la historia de la humanidad y no se trata de llover sobre mojado; de analizar lo que es de todos conocido y de volver a durar meses planificando lo que ya hemos planificado durante los peores 25 años que han vivido los ciudadanos venezolanos desde que se fundó la república, y probablemente antes de la Declaración de Independencia tampoco se había soportado tan cruel oprobio.

Es por ello que una vez más, hago un llamado a la cordura a aplicar ese inmenso sentimiento, “LA AMISTAD,” y llevarlo a la política; a hacer del compañero político ese amigo fiel que tanto necesita la madre patria.

Las personas de buena voluntad que luchan desinteresadamente en pos de la libertad y la democracia deben realizar un pacto mirándose a los ojos y con un apretón de manos que haga doler las entrañas, así se habrá de transitar el camino hacia el logro del disfrute de la ya denominada “Tierra de Gracia,” del desarrollo pleno del país que ha sido comparado con el “Edén,” bajo un sistema de libertades y cumplimiento de los deberes ciudadanos , con la aplicación de un “Estamento Legal”, que erradique al populismo, en cualquiera de sus diferentes manipulaciones.

La unidad debe ser: “Diáfana,” con claridad en la acción; en la búsqueda del benéfico social y económico que llegue a todos.

La incertidumbre generalizada hace demasiado daño a los sectores productivos, la zozobra del ¿Qué pasará mañana? Habitualmente paraliza la decisión que conlleva a la inversión y produce el estancamiento o depresión económica que agrava la situación inflacionaria, originando la estanflación, puesto que la única forma que conozco para parar la inflación es:

“LA PRODUCCIÓN CON PRODUCTIVIDAD O RENTA”.

Si los sectores productivos, especialmente, el sector primario, productor de alimentos no reaccionan y tienen el apoyo suficiente y necesario, se crea una espiral económica negativa que acentúa el deterioro de los sectores sociales más vulnerables, los pobres, o los más necesitados.

No podemos ni debemos olvidar los estados que han sido golpeados inmisericordemente por las torrenciales lluvias de los últimos días, pues son los que abastecen de alimentos al país…

“Es obligatorio el recordar que hoy la historia se escribe con mayor claridad.”

Maximiliano Pérez Apóstol

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí