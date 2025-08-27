Papa León lamenta profundamente el tiroteo en Minneapolis y envía sus condolencias #27Ago

El Papa León XIV expresó su «profunda tristeza» por el tiroteo ocurrido este miércoles en la Iglesia y Escuela Católica Anunciación en Minneapolis, que dejó dos niños fallecidos y 17 personas heridas.
A través de un telegrama firmado por el Secretario de Estado del Vaticano, Cardenal Pietro Parolin, el pontífice envió su «más sentido pésame» y su cercanía espiritual a todos los afectados, especialmente a las familias de los menores que perdieron la vida.
El tiroteo, que tuvo lugar alrededor de las 8:30 a.m. (hora local), dejó un saldo de 14 niños y tres adultos heridos, dos de los cuales se encuentran en estado grave.
En el mensaje, dirigido al Arzobispo Bernard Hebda, el Papa encomendó las almas de los niños fallecidos «al amor de Dios Todopoderoso» y elevó sus oraciones por los heridos, el personal de emergencia y los clérigos que brindan asistencia. El telegrama concluye con la bendición apostólica del Santo Padre para la comunidad escolar, la arquidiócesis y la ciudad, en un gesto de paz y consuelo.
