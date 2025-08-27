Papa León lamenta profundamente el tiroteo en Minneapolis y envía sus condolencias #27Ago

- Publicidad -

​El Papa León XIV expresó su «profunda tristeza» por el tiroteo ocurrido este miércoles en la Iglesia y Escuela Católica Anunciación en Minneapolis, que dejó dos niños fallecidos y 17 personas heridas.

​A través de un telegrama firmado por el Secretario de Estado del Vaticano, Cardenal Pietro Parolin, el pontífice envió su «más sentido pésame» y su cercanía espiritual a todos los afectados, especialmente a las familias de los menores que perdieron la vida.

​El tiroteo, que tuvo lugar alrededor de las 8:30 a.m. (hora local), dejó un saldo de 14 niños y tres adultos heridos, dos de los cuales se encuentran en estado grave.

​En el mensaje, dirigido al Arzobispo Bernard Hebda, el Papa encomendó las almas de los niños fallecidos «al amor de Dios Todopoderoso» y elevó sus oraciones por los heridos, el personal de emergencia y los clérigos que brindan asistencia. El telegrama concluye con la bendición apostólica del Santo Padre para la comunidad escolar, la arquidiócesis y la ciudad, en un gesto de paz y consuelo.

