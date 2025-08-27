“Provisión de Liquidez Agrícola”, una nueva forma de financiar los agronegocios con Bolpriaven #27Ago

- Publicidad -

La Bolsa Agrícola Bolpriaven es un espacio permanente e institucional que busca promover el mercado de valores agrícola con una variedad de instrumentos ágiles, dinámicos y de forma expedita para seguir garantizando el crecimiento económico de los alimentos en el país, permitiendo atender los imprevistos que se presentan en la actividad agropecuaria de manera inmediata y eficiente,.

La Bolsa de Productos e Insumos Agropecuarios de Venezuela (Bolpriaven) continúa ofreciendo instrumentos de financiamiento para seguir con el impulso, solidez y celeridad a la economía agroalimentaria nacional.

El ente agrobursátil de Venezuela ha introducido el instrumento «Provisión de Liquidez Agrícola». El objeto del presente instrumento es que el productor agropecuario genere de forma inmediata soluciones de liquidez financiera para continuar con sus operaciones diarias de producción con el apoyo de inversionistas nacionales y extranjeros para este fin.

Las operaciones de financiamiento vía contrato de «Provisión de Liquidez Agrícola», buscan unir a productores e inversionistas pequeños, medianos y grandes, siendo los productores en este tipo de operación aquellas personas naturales o jurídicas que tienen como actividad económica la siembra, cosecha, venta, fabricación, transformación de un producto o insumo o un servicio de origen o destino agropecuario y que suscribe un contrato de provisión de liquidez agrícola para cubrir necesidades relacionadas con su actividad económica.

Los financistas serán aquellas personas naturales o jurídicas que invierten recursos a través de un contrato de «Provisión de Liquidez Agrícola» mediante una operación de registro bursátil, con la finalidad de recibir un rendimiento por su inversión y con la asesoría de un puesto de bolsa autorizado en la Bolsa de Productos e Insumos Agropecuarios de Venezuela, Bolpriaven.

Lo importante es que son operaciones de financiamiento que generan liquidez inmediata para los productores, y cuya maduración del instrumento para el inversionista es de corto plazo, entre 60 a 90 días dependiendo de las condiciones negociadas por las partes para este fin.

Entre los recaudos para operar el instrumento de “Provisión de Liquidez Agrícola” el puesto de bolsa que represente al productor y/o al financista, deberá solicitar a sus clientes requisitos como: documento constitutivo y las modificaciones estatutarias, RIF vigente, cédula(s) de identidad y RIF(s) vigentes del (de los) representante(s) legal(es) de la persona jurídica, acta de asamblea donde conste la elección de la junta directiva actual y estados financieros del último ejercicio económico.

Sobre las garantías de las operaciones de contrato de «Provisión de Liquidez Agrícola» podrán ser registradas bajo tres modalidades: garantizada, garantizada parcialmente, o sin garantía y con previo acuerdo entre el productor y el financista inversor. Para las operaciones garantizadas o garantizadas parcialmente, se podrá implementar una fianza de fiel cumplimiento, entre otros tipos de garantías contempladas en el Manual de Operaciones de Bolpriaven.

Igualmente, Bolpriaven está consciente de animar el desarrollo de la economía agrícola y para esto conoce la importancia de auspiciar la educación. La Bolsa de Productos e Insumos Agropecuarios de Venezuela mantiene un amplio portafolio de soluciones educativas en el Centro de Estudios Agrícolas de la Bolsa (CEAB), donde se imparten cursos enfocados en profundizar conocimientos de economía y finanzas agropecuarias.

