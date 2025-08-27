PulsoEmpresarial Conectados con tu Historia: testimonios inspiradores que celebran la trayectoria de Bancaribe

- Publicidad -

Bancaribe presentó Conectados con tu historia, una serie de videos testimoniales inspiradores y genuinos, que rinden homenaje a las vivencias compartidas entre la institución, sus clientes y empleados a lo largo de siete décadas de compromiso y evolución.

La serie, disponible en las plataformas digitales de Bancaribe, recoge relatos auténticos que reflejan cómo el banco ha sido parte fundamental en los momentos más significativos de la vida de miles de venezolanos. Desde historias de crecimiento y superación hasta recuerdos familiares y logros profesionales, Conectados con tu historia pone en primer plano el valor humano y la relación cercana que ha definido a Bancaribe desde su fundación en Puerto Cabello en 1954.

“Queríamos celebrar estos 70 años no solo hablando de nuestra trayectoria, sino escuchando a quienes han sido protagonistas de ella: nuestros clientes y colaboradores. Esta serie es un tributo a las conexiones reales que hemos construido juntos, con el foco de siempre brindar experiencias memorables a todos los grupos de interés de la organización”, expresó Virginia Aguerrevere, vicepresidenta ejecutiva de Experiencia del Cliente.

Cada episodio de esta serie destaca el vínculo entre las personas y el banco, mostrando cómo Bancaribe ha sido más que una institución financiera: ha sido un aliado, un apoyo constante y un testigo silencioso de sueños cumplidos.

Conectados con tu historia invita a todos los venezolanos a celebrar este hito compartido, reconociendo que detrás de cada número, cada cuenta y cada transacción, hay una historia que merece ser contada. Puedes ver esta serie a través del canal de YouTube de la institución o en sus redes sociales: Instagram, Facebook, X y TikTok como @bancaribe.

Con siete décadas de historia, Bancaribe ratifica su compromiso con el país a través de una gestión constante y responsable, al tiempo que avanza en la consolidación de un banco digital, preparado para adaptarse con agilidad a los desafíos del presente y construir un futuro sostenible.

