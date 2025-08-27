PulsoEmpresarial Xerox firma un acuerdo con Kyocera para ofrecer prensas de inyección de tinta de producción de alta velocidad

- Publicidad -

Xerox Holdings Corporation anunció hoy la firma de un acuerdo con Kyocera Document Solutions Inc. para el suministro de sus prensas de inyección de tinta de hoja suelta de alta velocidad. Esta colaboración marca el regreso de la compañía al mercado de inyección de tinta de hoja suelta (CSIJ), en rápido crecimiento, y amplía significativamente su portafolio de impresión de producción.

A través de esta alianza, Xerox ofrecerá a sus clientes prensas de inyección de tinta a color rentables y de alto rendimiento integradas con el ecosistema de producción de Xerox, incluyendo el software de automatización del flujo de trabajo Xerox FreeFlow, acabado y servicio remoto. La nueva plataforma ofrecerá una solución integral adaptada a las necesidades cambiantes de los proveedores de impresión modernos.

«Este es un momento crucial para nuestro negocio de impresión de producción», afirmó Terry Antinora, vicepresidente sénior y director de producto e ingeniería de Xerox. «Nuestro regreso al mercado de la inyección de tinta de hoja suelta nos permite diversificar nuestro portafolio, satisfacer la creciente demanda de velocidad y eficiencia de los clientes, y reforzar nuestro compromiso con el liderazgo en la producción digital».

A partir de su Reinvención, Xerox está reorientando su negocio de impresión de producción hacia segmentos de mayor valor y crecimiento. Según el pronóstico de IT Strategies para la inyección de tinta de producción de hoja suelta en 2025, se espera que las instalaciones globales de productos (unidades) aumenten en más del 13 % de CAGR entre 2025 y 2030. La incorporación de los productos CSIJ complementa ofertas emblemáticas como la prensa de producción Xerox Iridesse, las prensas Xerox Versant y las impresoras Xerox PrimeLink, a la vez que permite a Xerox abordar nuevas áreas de crecimiento con innovación y escalabilidad.

Este acuerdo refuerza la estrategia de la compañía de ofrecer soluciones diferenciadas, basadas en el ecosistema, que ayuden a los clientes a escalar de forma rentable, optimizar las operaciones y reducir el coste total de propiedad.

«Al combinar la probada tecnología de inyección de tinta de Kyocera con el alcance global de Xerox, la confianza del cliente y la automatización del flujo de trabajo, ofrecemos soluciones verdaderamente únicas para los impresores de producción que exigen fiabilidad y un buen retorno de la inversión», afirmó el Sr. Keisuke Koyama, director ejecutivo y director general sénior de la División de Marketing Corporativo de Kyocera Document Solutions Inc. «Juntos, permitimos a nuestros clientes competir de forma más eficaz en el cambiante panorama de la impresión de producción».

Las nuevas prensas, vendidas y mantenidas por Xerox, llevarán la marca Xerox y estarán optimizadas con software, integración y capacidades de servicio desarrollados por Xerox. La disponibilidad y los detalles específicos de cada modelo se anunciarán a finales de este año.

Para obtener más información sobre las innovaciones en impresión de producción de Xerox, visite: www.xerox.com

