Simón Yustiz: Trabajadores venezolanos son víctimas de la discriminación en el exterior #27Ago

Venezuela siempre ha acogido a los extranjeros y les ha brindado todas las oportunidades para trabajar y mejorar sus condiciones de vida; pero, eso no ocurre en muchos países a donde han ido a parar muchos trabajadores desesperados por no tener las condiciones de mantenerse por los precarios salarios, manifestó el exparlamentario Simón Yustiz al momento de lamentar la muerte reciente de tres compatriotas en el Perú, uno de ellos oriundo de Lara.

Pedro Herice, luchador social y exconcejal, ha perdido a su único hijo, José Gregorio Herice, quien junto a otros dos venezolanos dedicados a labores de la construcción en aquel país, explicó. Al parecer, mafias sindicales los abatieron a balazos por el solo hecho de ser buenos trabajadores.

Es muy lamentable que esto ocurra y se cometan homicidios de este tipo porque se les dan oportunidades de trabajo a venezolanos y, presuntamente, sean favorecidos porque saben hacer sus labores mejores que los nativos.

Lo más triste de lo que está sucediendo es que no es posible trasladar los restos a Venezuela porque las disposiciones legales lo impiden que se haga a los pocos meses del fallecimiento y, en consecuencia, no se les puede dar cristiana sepultura donde se encuentran residiendo sus familiares.

La discriminación que está ocurriendo se debe más que todo a que ha surgido una corriente de xenofobia, la cual debe ser combatida mediante campañas de concientización, porque da dolor que si unos venezolanos se van del país a otro, lo que debe primar es la solidaridad y no darle muerte a tiros como es el caso al cual hacemos referencia, dijo Simón Yustiz.

