Un crecimiento de 20,48% registro el mercado farmacéutico en siete meses y vendió más de 223 millones de unidades #27Ago

Un crecimiento del 20,48% registró el mercado farmacéutico venezolano, en el período acumulado enero a julio, al colocar 223,2 millones de unidades, lo que representa un alza de 37,9 millones de unidades más que el período anterior.

Mientras tanto, en el mes de julio se colocaron en el mercado 32,9 millones de unidades, un alza de 5,5% en comparación al mismo período del año anterior. En lo que va de año se han registrado 11.453 presentaciones activas.

El consumo de medicamentos por persona en Venezuela es de aproximadamente 11,5 unidades al año.

El precio promedio en América Latina es de 7,79 dólares por unidad, 54,04% superior al costo por unidad en Venezuela que se ubica en 4,21 dólares, lo cual facilita el acceso a las principales terapias requeridas por la población, indica el reporte Faro Farmacéutico preparado por la Unidad de Inteligencia de Negocios de Laboratorios LETI.

Producción nacional apuntala el crecimiento del mercado

En el período acumulado de enero a julio, los laboratorios de producción local aportaron 84,93% del crecimiento del mercado, lo que equivale a 32,2 millones de unidades. Las cifras confirman que la producción nacional es la principal fuente de medicamentos del país.

Por otra parte, el mercado de medicamentos evidenció una mayor disponibilidad en las terapias de mayor prevalencia en el país.

Destaca que, los medicamentos para el sistema musculoesquelético aumentaron su disponibilidad en 37,34%; los tratamientos para la Diabetes y sistema metabólico subieron 25,51%; y los fármacos para tratar patologías del sistema nervioso elevaron su oferta local en 23,18%.

Asimismo, los medicamentos para el aparato cardiovascular subieron su disponibilidad en 20,33%; los tratamientos para el sistema genitourinario aumentaron en 15,01%; los Antiinfecciosos se elevaron en el mercado interno en 14,76%; los tratamientos antiparasitarios escalaron en el mercado interno 12,28%.

Las Hormonas aumentaron su presencia en las farmacias en 11,81%; las medicinas para el aparato respiratorio aumentaron en el período enero-julio 11,37%; los dermatológicos subieron 10,78% en el período; y los tratamientos para los órganos de los sentidos reportaron un alza de 7,36%.

Medicamentos genéricos

En el acumulado enero–julio, el segmento de medicamentos genéricos creció 31,98%, con un total de 109,9 millones de unidades, lo que representa el 49,23% del consumo del mercado total.

En el mes de julio el segmento mantiene la tendencia de crecimiento con 19,76% para sumar 16,7 millones de unidades colocadas. Esto representa 2,7 millones de unidades superior a la del mismo mes del año pasado.

En el período de enero a julio, los laboratorios de producción local de genéricos aportan el 93% de las unidades del segmento, lo que representan 24 millones de unidades del crecimiento total. Estos datos comprueban el rol de la producción nacional en le recuperación del volumen de la industria farmacéutica venezolana.

Presentaciones de contenido reducido

El formato de las presentaciones de contenido reducido de medicamentos genéricos en el período acumulado de enero a julio presenta un crecimiento de 57,21% para totalizar una oferta de más de 52,4 millones de unidades, las cuales representan el 47,71% del segmento genérico y el 23,49% del mercado total.

El crecimiento de este formato es una respuesta de la industria para facilitar la accesibilidad a tratamientos para un mayor número de pacientes.

La industria farmacéutica nacional ha logrado fortalecer su capacidad de producción y distribución mediante los canales autorizados.

Este incremento viene impulsado por la producción local, lo que permite un mejor surtido y oferta de las terapias de mayor morbilidad en el país, facilitando así la accesibilidad y disponibilidad de los medicamentos, indica el reporte Faro Farmacéutico.

