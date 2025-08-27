- Publicidad -

Miguel Uribe Londoño, padre del asesinado senador Miguel Uribe Turbay, ha anunciado su precandidatura a la presidencia de Colombia. En un emotivo discurso, Uribe Londoño afirmó que su decisión surge de la necesidad de luchar contra las injusticias que ha presenciado en su vida, haciendo referencia a la trágica muerte de su hijo este año y al asesinato de su primera esposa, la periodista Diana Turbay, en 1991.

​»Estoy en la obligación por mi país, por mi hijo y por todos los colombianos de transformar su martirio en esperanza. Que quede escrito en la historia que del dolor de un padre, de muchos padres de miles de mártires, resurgió la fuerza de un pueblo», declaró Uribe Londoño. Su precandidatura lo posiciona como uno de los cinco aspirantes del partido de derechas Centro Democrático, donde buscará reemplazar a su hijo en la contienda interna.

​El Centro Democrático, fundado por el expresidente Álvaro Uribe, cuenta con otros precandidatos de peso: los senadores María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, Paola Holguín y Andrés Guerra. El partido definirá a su candidato único a finales de este año o a principios del próximo, a través de una encuesta que será llevada a cabo por una firma internacional. El ganador de esta contienda interna participará en una consulta interpartidista de derechas el 8 de marzo de 2026.

​Las elecciones presidenciales colombianas están programadas para el 31 de mayo de 2026, con una posible segunda vuelta el 21 de junio del mismo año. La entrada de Uribe Londoño a la carrera presidencial añade una dimensión personal y emotiva al debate político, mientras busca convertir su dolor en un motor de cambio para el país.

VIDEO | Padre de Miguel Uribe Turbay lanza precandidatura presidencial #27Ago pic.twitter.com/Xey7PVhJ3x — Elimpulso.com (@elimpulsocom) August 27, 2025

