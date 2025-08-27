Yván Gil denuncia despliegue naval de EEUU en el Caribe y alerta sobre submarino nuclear #27Ago 

- Publicidad -

Por medio de su canal de telegram , el Ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Yván Gil denunció este martes un presunto despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe, que incluye un crucero lanzamisiles y un submarino nuclear de ataque rápido. A través de una carta remitida a la ONU, Caracas calificó el movimiento como un «claro acto de intimidación» y una «grave amenaza a la paz regional».

La denuncia, compartida por ministros del gobierno, señala que los buques USS Lake Erie y USS Newport News se dirigirían a las costas venezolanas la próxima semana.

El gobierno venezolano ha invocado el Tratado de Tlatelolco, que establece a América Latina y el Caribe como Zonas Libres de Armas Nucleares.

La presencia de un submarino nuclear es considerada una violación a este tratado y a los principios de desarme y paz en la región. La carta destaca la preocupación por la falta de información sobre la carga y la misión del submarino, lo que, a su juicio, afecta la confianza de la desnuclearización regional.

