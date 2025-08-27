Zoológico Chorros de Mérida revela el sexo de sus tres nuevos cachorros león #27Ago

- Publicidad -

El Zoológico Chorros de Milla, una de las atracciones más queridas del estado Mérida, se enorgullece en anunciar el sexo de los tres cachorros de león. El parque, a través de sus redes sociales, informó que el primer chequeo médico a las crías reveló que se trata de dos hembras y un macho, todos en excelente estado de salud.

Los cachorros nacieron hace aproximadamente una semana y, según el personal del parque, han mostrado una notable ganancia de peso. Su evolución, así como el comportamiento de la madre, han sido completamente favorables. El equipo médico y los cuidadores del zoológico continúan monitoreando de cerca a los pequeños para asegurar su bienestar.

El nacimiento de estas crías representa un acontecimiento importante para el zoológico, reafirmando su compromiso con la conservación y el cuidado de las especies. El público podrá seguir la evolución de los cachorros a través de las actualizaciones que se publicarán en las cuentas oficiales del parque.

