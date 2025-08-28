Consecomercio propone premiar el empleo y la formalidad empresarial, sincerando ordenanzas tributarias #28Ago 

- Publicidad -

Un anteproyecto de ordenanzas sobre actividades económicas que busca poner fin a las penalizaciones al sector formal y, en su lugar, generar incentivos que estimulen la producción, el empleo y la inversión en el país, dio a conocer el Consejo Nacional del Comercio y los Servicios (Consecomercio).

José Gregorio Rodríguez, presidente de la institución, explicó que el documento será entregado a las 335 alcaldías del país y propone reducir las altas alícuotas y sanciones que hoy enfrentan los comerciantes formales.

“Queremos que se deje de castigar a quienes ejercemos de manera transparente el comercio, y en su lugar premiar la generación de empleo y valor agregado para las comunidades”.

La iniciativa plantea que los incentivos fiscales se traduzcan en soluciones concretas a problemas locales, de modo que los empresarios puedan percibir un retorno directo en sus comunidades.

Rodríguez advirtió que el éxito del plan depende también de medidas complementarias que dinamicen la actividad comercial, como ampliar las capacidades de financiamiento a través de la banca y la Bolsa de Valores, así como avanzar en la simplificación y armonización tributaria y garantizar servicios públicos más eficientes.

De acuerdo con el cronograma, el primer capítulo del anteproyecto podría estar listo en un plazo de 45 días, con el fin de impulsar reformas parciales en todos los municipios del país, dijo el líder del sector terciario.

