Diosdado Cabello dice que Venezuela enfrentará «lo que venga por muy duro que sea» #28Ago

El ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, dijo este miércoles 27 de agosto que el país está preparado para enfrentar «lo que venga por muy duro que sea», tras mencionar el alistamiento de milicianos para «defender la patria» ante las intenciones que tiene Estados Unidos de enviar embarcaciones en el mar Caribe para combatir el narcotráfico.

«Nosotros no subestimamos ninguna amenaza. Tampoco la sobrestimamos y mucho menos la desestimamos (…). ¿Nos preparamos para lo peor? Siempre. Eso es una condición nuestra para enfrentar lo que venga por muy duro que sea», dijo Cabello en su programa semanal, ‘Con el mazo dando’, transmitido por el canal estatal VTV.

Así mismo, Cabello se refirió a la participación de los venezolanos en las jornadas de alistamiento en la milicia para la defensa del país, luego de que Washington manifestara estar preparado para «usar todo su poder» para frenar el «flujo de drogas» hacia su territorio, lo que incluye un despliegue de buques estadounidenses en aguas cercanas a Venezuela.

«Lo que sí es cierto es que nuestro pueblo, nuestros compañeros, nuestras mujeres, nuestros jóvenes han dado un paso al frente para defender la patria de la agresión que sea», subrayó Cabello.

El martes, la administración Maduro, a través de su misión permanente ante la ONU, alertó que Estados Unidos planea enviar «un crucero lanzamisiles» y «un submarino nuclear de ataque rápido» a las costas venezolanas la próxima semana, entre otros «buques de guerra».

Esto, según Venezuela, representa «una grave amenaza a la paz y la seguridad regionales», así como una violación del Tratado de Tlatelolco, que declaró a América Latina y el Caribe como zonas libres de armas nucleares.

Detenidos en Delta

Cabello informó sobre la detención de doce personas en Delta Amacuro, de los cuales ocho son colombianos, dos trinitenses y dos venezolanos.

«Nosotros hemos encontrado algunas cosas en nuestro Delta que solo es posible traerlas por lancha desde Trinidad (y Tobago). Las hemos encontrado. Hoy agarramos a doce personas en esa zona», indicó sin dar detalles.

Si bien el ministro no precisó los motivos de la detención, VTV afirmó en una nota que las doce personas están «vinculadas a actividades ilícitas transfronterizas», sin especificar cuáles.

