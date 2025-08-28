El Dólar oficial en Venezuela se acerca a los 150 Bolívares #28Ago

- Publicidad -

El Banco Central de Venezuela (BCV) estableció el precio oficial del dólar en 147,08 bolívares para este jueves, 28 de agosto, marcando una nueva alza que lo acerca a la barrera de los 150 bolívares.

Esta variación, junto a la cotización del euro en 168,34 bolívares, refleja una continua devaluación de la moneda nacional, desafiando las afirmaciones gubernamentales sobre el control de la inflación.

La semana pasada, el economista y exdiputado José Guerra mostró que la cotización oficial del dólar ha aumentado un 277% en los últimos 12 meses. Esta cifra contrasta drásticamente con el incremento del 15% registrado en el mismo período el año anterior, evidenciando una aceleración «casi vertical» en la devaluación.

Guerra ha señalado que este rápido aumento en el valor de la divisa extranjera tiene un efecto directo y perjudicial en el poder adquisitivo de los ciudadanos, ya que se traduce en un alza de precios en productos de primera necesidad.

El análisis del economista subraya que la situación actual refuta cualquier tesis de estabilización económica y genera una preocupación creciente en la población.

