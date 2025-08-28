Este 30 de agosto el Saime realizará operativo especial de renovación de cédulas sin cita #28Ago 

- Publicidad -

Este próximo 30 de agosto el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) realizará un operativo nacional de verificación de datos y renovación de cédulas de identidad, en todas sus oficinas del país, sin necesidad de cita previa.

Por medio de sus redes sociales el Saime indicó que la jornada está dirigida exclusivamente a ciudadanos venezolanos y naturalizados cuyo número de cédula se encuentre comprendido entre los 22 y los 32 millones.

Este operativo tiene como finalidad agilizar los trámites de identificación y facilitar el acceso a la documentación personal,puesto que la demanda de renovación de cédulas se ha incrementado en los últimos meses.

Estos son los requisitos que deben cumplir los usuarios según su estatus:

Ciudadanos venezolanos por nacimiento: deberán presentar una copia simple del acta de nacimiento.

Ciudadanos venezolanos naturalizados: deberán consignar una copia de la Gaceta Oficial donde se publica su naturalización o, en su defecto, la constancia de naturalización.

La institución exhortó a los ciudadanos a verificar que la documentación requerida esté completa y legible para evitar retrasos en la atención.

El operativo se llevará a cabo de manera simultánea en todas las sedes del Saime a nivel nacional, en un horario comprendido entre las 8:00 de la mañana y las 2:00 de la tarde.

Por último la institución resaltó que no será necesario gestionar una cita en línea para participar en la jornada, ya que se trata de un operativo extraordinario que busca descongestionar las solicitudes de renovación y ofrecer a los usuarios un proceso más rápido y sencillo.

