Maduro denuncia intentos de «dividir y colonizar» a Venezuela por parte de EEUU #28Ago

- Publicidad -

Nicolás Maduro lanzó la tarde de este jueves 28 de agosto una fuerte crítica contra el gobierno de Estados Unidos, al que acusó de intentar “dividir, colonizar y robar” los recursos del país. Durante un evento, Maduro destacó que Venezuela, “nació para ser libre, soberana, rebelde e independiente por siempre”.

Maduro hizo hincapié en que Venezuela no está desarrollando un poderío militar para la apropiación de recursos naturales, y aclaró que el país no posee armas atómicas ni submarinos nucleares, lo que, según él, no la hace ser una amenaza para ningún otro país.

- Publicidad -

Lea también: Maduro advierte a Estados Unidos que una agresión podría marcar “el final del imperio”

“Nuestra arma poderosa es la historia bolivariana”, afirmó, instando a la ciudadanía a aprovechar las circunstancias actuales para fortalecer a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y a la nación en diversas áreas.

Subrayó que el país se encuentra en un mejor momento para enfrentar posibles agresiones: “Hoy, estamos más fuertes que ayer, hoy estamos más preparados para defender la paz, la soberanía y la integridad territorial”.

Lea también: Cabello dice que Venezuela enfrentará «lo que venga por muy duro que sea»

En su intervención, Maduro también extendió su agradecimiento al presidente de Colombia, Gustavo Petro, por su compromiso en el mantenimiento de la paz y la seguridad en el Catatumbo colombiano. Este gesto, según Maduro, reafirma la unión entre ambos pueblos para trabajar por el bienestar de sus habitantes.

Para finaliza, confirió la insignia de Operador Especial Revolucionario (COER), con mención en Dirección e Instrucción, a los graduandos y directores del II Curso de Operaciones Especiales Revolucionarias.

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí