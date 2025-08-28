María Corina Machado afirma que «la transición empezó en Venezuela» y promete auge económico con la democracia #28Ago

- Publicidad -

La dirigente opositora María Corina Machado afirmó que Venezuela atraviesa el comienzo de un proceso de transición política que, según sus palabras, permitirá al país recuperar la libertad y alcanzar un crecimiento económico sin precedentes.

En un video compartido en sus redes sociales, Machado expresó que “la democracia traerá un auge económico sin precedentes” y que el retorno al orden institucional abrirá “una de las oportunidades de inversión más extraordinarias del mundo emergente”.

Una visión de futuro para Venezuela

Machado destacó que la recuperación democrática traerá consigo confianza internacional, atracción de capitales, generación de empleo y expansión productiva en todos los sectores del país. Según su mensaje, la Venezuela libre que proyecta será capaz de integrarse nuevamente a los mercados globales y de garantizar prosperidad a sus ciudadanos.

“El día que conquistemos la libertad, iniciaremos una de las transformaciones más extraordinarias de nuestra historia”, afirmó la dirigente de Vente Venezuela, asegurando que miles de venezolanos que han emigrado tendrán razones para regresar.

¡Esta es la Venezuela que viene!



Aquí puedes ver, en sólo 4 minutos, el sueño de millones de ciudadanos que ya estamos listos para el retorno de la democracia y un auge económico y social nunca antes visto en la historia de nuestro país.



La Transición ya empezó. Te… pic.twitter.com/7K5VykhE1B — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) August 28, 2025

