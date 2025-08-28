Buscar
APOYAR

María Corina Machado afirma que «la transición empezó en Venezuela» y promete auge económico con la democracia #28Ago

Carmenmilagro Aulino
Por Carmenmilagro Aulino

-

DestacadosNoticiasNacionales
María Corina Machado, líder opositora venezolana, dirigió un mensaje a los trabajadores del país, denunciando el "miedo" que, según ella, Maduro busca infundir.
- Publicidad -

La dirigente opositora María Corina Machado afirmó que Venezuela atraviesa el comienzo de un proceso de transición política que, según sus palabras, permitirá al país recuperar la libertad y alcanzar un crecimiento económico sin precedentes.

En un video compartido en sus redes sociales, Machado expresó que “la democracia traerá un auge económico sin precedentes” y que el retorno al orden institucional abrirá “una de las oportunidades de inversión más extraordinarias del mundo emergente”.

- Publicidad -

Una visión de futuro para Venezuela

Machado destacó que la recuperación democrática traerá consigo confianza internacional, atracción de capitales, generación de empleo y expansión productiva en todos los sectores del país. Según su mensaje, la Venezuela libre que proyecta será capaz de integrarse nuevamente a los mercados globales y de garantizar prosperidad a sus ciudadanos.

“El día que conquistemos la libertad, iniciaremos una de las transformaciones más extraordinarias de nuestra historia”, afirmó la dirigente de Vente Venezuela, asegurando que miles de venezolanos que han emigrado tendrán razones para regresar.

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904.

¡Contamos contigo!

Apóyanos aquí

Become a Patron!
- Publicidad -
Artículo anterior
Consecomercio propone premiar el empleo y la formalidad empresarial, sincerando ordenanzas tributarias #28Ago 
Carmenmilagro Aulino
Carmenmilagro Aulino
Periodista en El Impulso desde 2023.

ARTÍCULOS RELACIONADOS

- Publicidad -

Más leido hoy

- Publicidad -

Debes leer

Consecomercio propone premiar el empleo y la formalidad empresarial, sincerando ordenanzas tributarias #28Ago 

Un anteproyecto de ordenanzas sobre actividades económicas que busca poner fin a las penalizaciones al sector formal y, en su lugar, generar incentivos que estimulen la producción, el empleo y la inversión en el país, dio a conocer el Consejo Nacional del Comercio y los Servicios (Consecomercio).

Aumentan las visitas al Santuario de Isnotú previo a la canonización de José Gregorio Hernández #28Ago

Para muchas familias cada comida es una lucha en la crisis económica de Venezuela #28Ago

#OPINIÓN El impulso del peón: Venezuela brilla en el ajedrez mundial #28Ago

- Publicidad -
- Publicidad -

Categorías

Links

Conecta

- Publicidad -

© 2024 Desarrolado por El Impulso | Todos los derechos reservados.