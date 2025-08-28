OIM: Más de 18.000 migrantes, en su mayoría venezolanos, regresan a Suramérica en tras intentar llegar a EEUU #28Ago

- Publicidad -

Entre enero y julio de 2025, un total de 18.291 migrantes, en su mayoría venezolanos, retornaron a Suramérica tras no poder continuar su viaje hacia Estados Unidos. Así lo ha informado la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en un nuevo informe que detalla las tendencias migratorias en la región.

El documento, reseñado por El Diario, subraya que el 96% de las personas que regresaron eran de Venezuela, mientras que el 4% restante provenía de Colombia. Según Ismael Cruceta, jefe de la Unidad de Soporte a Programas de la OIM, este fenómeno de migración inversa se debe en parte a las políticas implementadas por varios países para manejar la crisis migratoria.

“Es fundamental continuar trabajando desde la cooperación internacional, el gobierno y la sociedad civil para garantizar asistencia humanitaria a todas las personas, sin importar su estatus migratorio, porque los derechos humanos son universales y todos tienen derecho a condiciones básicas y dignas en su vida cotidiana”, afirmó Cruceta en la nota difundida.

El informe también destaca la situación de los 21.617 migrantes que sí lograron ingresar a Honduras en su camino hacia el «sueño americano» durante el mismo período. De este grupo, de acuerdo a la publicación, el 83% eran cubanos, consolidando a esta nacionalidad como la más numerosa en la ruta por Centroamérica. Les siguen migrantes de Ecuador (5%), China (3%) y otras nacionalidades (9%).

