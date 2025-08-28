Para muchas familias cada comida es una lucha en la crisis económica de Venezuela #28Ago

- Publicidad -

Los venezolanos conocen bien las dificultades: han vivido una compleja crisis social, económica y política durante más de una década. Ahora, en todo el país sudamericano, pasan hambre y no pueden comprar comida.

Durante el verano, Associated Press se propuso comprender cómo los venezolanos se alimentan —o luchan por alimentarse— a sí mismos y a sus familias. Descubrió que el reciente deterioro de la economía venezolana, los cambios en la ayuda exterior, las sanciones de Estados Unidos y los recortes a los subsidios y programas estatales han hecho que muchas necesidades sean simplemente inasequibles para el 80% de los residentes que se estima viven en la pobreza.

En el estado occidental de Falcón, donde las refinerías de petróleo estatales ofrecían abundantes empleos bien remunerados antes de que el país se desmoronara en 2013, más de dos docenas de residentes compartieron con AP cómo sus problemas se centran en la comida y cómo reflexionan sobre el tema (cómo comprarlo, cuánto y dónde) todos los días.

Los expertos dicen que si bien una crisis de hambruna no es inminente en Venezuela, la grave inseguridad alimentaria es un desastre que marcará a la población con desafíos de salud física y mental de por vida.

Desmoronamiento económico

El salario mínimo mensual venezolano, de 130 bolívares (0,90 dólares), no ha aumentado desde 2022, lo que lo sitúa muy por debajo del umbral de pobreza extrema de las Naciones Unidas, de 2,15 dólares al día. Sin embargo, el precio de una canasta básica de alimentos ha superado los 500 dólares, según el Observatorio Venezolano de Finanzas, una organización independiente.

Padres, educadores, médicos, trabajadores humanitarios y líderes religiosos afirman que la comida está simplemente fuera del alcance de muchos, y que los niños son los que más sufren. Se acuestan temprano para evitar el hambre, faltan a la escuela y se roban la comida unos a otros en los centros de ayuda.

La familia de Alnilys Chirino se encuentra entre quienes temen cada vez más el regreso de la desnutrición y el hambre que azotaron al país entre 2016 y 2018. Ella se preocupa constantemente por sus hijos adolescentes: Juan, José y Angerlis Colina.

“Me preguntan: ‘¿Qué vamos a hacer mañana?’”, dijo Chirino. “¿Qué vamos a comer?”

Las únicas fuentes de ingresos de Chirino son los $70 mensuales que gana vendiendo ropa, accesorios y ropa de cama, y ​​un estipendio mensual del gobierno de unos $4. Dijo que lo gasta todo en comida.

Las comidas no son nutritivas

Los expertos en salud afirman que la proteína animal es lo primero que las familias reducen o eliminan de su dieta cuando los precios suben, y tienden a sustituirla por alimentos más baratos y menos nutritivos. La mala nutrición puede provocar retraso del crecimiento, dolores de cabeza, fatiga y otros problemas de salud en los niños.

Chirino lo sabe muy bien. Sus hijos sufren frecuentes dolores de cabeza, pero la última vez que pudo comprar carne —suficiente carne picada para quizás dos raciones— fue en mayo.

“Cada día es más difícil para la gente acceder a alimentos de cierta calidad”, dijo el padre Gilberto García, cuya iglesia católica administra un comedor social en Falcón. “La gente come, pero generalmente carbohidratos. Y así es como sobrevive la gente”.

Los venezolanos dijeron que compran comida casi exclusivamente en las tiendas de barrio, donde pueden abrir una cuenta y acudir una, dos o incluso tres veces al día. Los residentes de la ciudad también compran en los mercados públicos, pero las visitas al supermercado son poco frecuentes.

La ayuda está desapareciendo

Los comedores populares que alimentaban a miles de personas, en su mayoría niños, se vieron obligados a cerrar debido a que el gobierno de Maduro ataca a opositores reales y percibidos a través de una nueva ley que ha restringido el trabajo de las organizaciones no gubernamentales.

Las familias que se inscriben en el programa de subsidios del partido gobernante pueden recibir pequeñas ayudas económicas que pueden usar para comprar alimentos. El programa también ofrece la opción de comprar una combinación de alimentos (harina de arepa, arroz, pasta, frijoles, sardinas y fiambre enlatado) cada mes. Sin embargo, la mayoría de las dos docenas de personas en Falcón que hablaron con AP dijeron que no habían recibido la comida desde la primavera.

Yamelis Ruiz comentó que los desafíos de su familia se ven agravados por la pérdida de la ayuda crucial del Programa Mundial de Alimentos (PMA), que distribuyó alimentos, renovó comedores escolares y sirvió comidas tras alcanzar un acuerdo con el gobierno de Maduro en 2021 para apoyar a los más vulnerables. El PMA priorizó Falcón, con sus enormes dunas de arena y cordilleras que llegan hasta el mar Caribe, debido a los problemas particulares de inseguridad alimentaria de la población.

Sin embargo, alegando dificultades financieras, este año el PMA ha recortado drásticamente su ayuda en Venezuela, incluido Falcón, y en otros lugares. Ruiz comentó que ya había dejado de recibir raciones mensuales de alimentos no perecederos del PMA cuando la organización redujo aún más el número de días que alimentaba a los niños en las escuelas, de 20 a ocho.

“Comida o medicinas. Compro una cosa o la otra”, dijo Ruiz, cuya hija padece una enfermedad cerebral congénita que requiere un tratamiento costoso.

