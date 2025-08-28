Periodistas mexicanos denunciaron que fueron deportados tras intentar ingresar a Venezuela #28Ago

- Publicidad -

Los periodistas mexicanos Israel Navarro y Gerardo Torres, enviados especiales del medio Milenio, fueron deportados de Venezuela luego de que intentaran ingresar para cubrir la crisis política y las tensiones entre el gobierno de Nicolás Maduro y Estados Unidos.

Ambos comunicadores llegaron al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, en el estado La Guaira, el domingo 25 de agosto. Allí permanecieron retenidos e incomunicados durante casi 24 horas, hasta que fueron declarados “inadmitidos” por las autoridades venezolanas.

Confiscación de equipos y custodia militar

En declaraciones posteriores, Israel Navarro denunció que funcionarios de migración y contrainteligencia les confiscaron pasaportes, teléfonos y equipos de trabajo, impidiéndoles comunicarse con su medio. Durante su detención, fueron vigilados en un cuarto bajo custodia militar, denunciaron.

Según Navarro, el argumento oficial para negarles la entrada fue que “las actividades periodísticas no están autorizadas en Venezuela”. Ambos fueron deportados a México en un vuelo con escala en Panamá.

En entrevista para Milenio, Israel Navarro relató que funcionarios revisaron los mensajes y fotografías de sus celulares, mientras que cada movimiento debía ser autorizado por el Ejército: “Todo movimiento debía estar autorizado, incluso, ir al baño”, dijo.

Interrogatorios y vigilancia permanente

Navarro señaló que fueron sometidos a tres filtros de la Policía Nacional y de inteligencia, quienes inicialmente autorizaron su ingreso, pero el personal militar terminó bloqueando la entrada al país. “Nos dijeron que nos devolverían los celulares cuando estuviéramos en el avión rumbo a México”, agregó.

El periodista también contó que uno de los funcionarios lo interrogó sobre su medio de trabajo: “Me preguntaron si Milenio era de derecha o de izquierda… si íbamos a hablar bien o mal de Venezuela”.

El SNTP condenó lo ocurrido y señaló que esta acción refleja el clima de censura y hostilidad contra la prensa independiente en medio de la crisis política venezolana.

