PusloEmpresarial Mary lanza su Arroz Premium en un innovador formato de 2 kilos

Mary, la reconocida marca de productos alimenticios, presenta su Arroz Premium en un innovador formato de 2 kilos, que combina tradición, rendimiento y autenticidad en un solo empaque.

El Arroz Premium Mary, en su nueva presentación, permite a los hogares disfrutar de una amplia variedad de preparaciones, con la posibilidad de alcanzar más de 40 platos, consolidando su posición como un ingrediente esencial en la cocina del consumidor venezolano.

La campaña de lanzamiento lleva por lema: “El moñito que llena la mesa”, haciendo referencia al distintivo moñito por el que siempre ha sido reconocido el Arroz Premium Mary y al gran rendimiento del producto, que satisface las necesidades de toda la familia.

Esta novedosa propuesta de 2 kilos busca fortalecer la tradición de la marca, líder en la categoría de arroces, y ofrecer una opción práctica y original, para quienes aprecian la excelencia y la versatilidad en sus elaboraciones culinarias.

Mary es una marca que pertenece a Alimentos Mary, empresa con una trayectoria de más de 60 años en la industria alimenticia venezolana, reconocida por su extenso portafolio de productos de alta calidad, tecnología e innovación.

Para obtener más información sobre Alimentos Mary, está disponible su página web: www.alimentosmary.com y sus redes sociales: Instagram, Facebook y X, bajo el perfil @alimentosmaryve.

