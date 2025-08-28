Sorteo de la Champions League: Así se jugará la nueva fase de liga #28Ago

- Publicidad -

El sorteo de la Champions League 2025/2026, celebrado este jueves 28 de agosto en Mónaco, ha dejado emparejamientos de alto voltaje para la nueva fase de liga. Los 36 clubes clasificados, distribuidos en cuatro bombos según su coeficiente, ya conocen a los ocho rivales que tendrán en el torneo, con la particularidad de que cada equipo jugará cuatro partidos en casa y cuatro fuera.

De acuerdo a lo que reseña El Nacional, uno de los duelos más esperados será el enfrentamiento entre el Real Madrid y el Manchester City. Señalan que los blancos, que se han medido a los ciudadanos en los últimos años en instancias decisivas, buscarán revertir el dominio reciente de los ingleses en una reedición de la última final. por su parte, tendrá una revancha particular con el Barcelona, su verdugo en la final del torneo de la temporada pasada, en un cruce que encenderá la rivalidad entre los dos gigantes europeos.

Rivales de peso para los favoritos

En la nota difundida señalan que la fase de liga ha sido generosa en emparejamientos de alto calibre. El Manchester City, actual campeón, tendrá un camino exigente al enfrentarse a equipos como el Real Madrid y Borussia Dortmund, mientras que el Bayern Múnich se verá las caras con el PSG y el Arsenal.

El Liverpool tendrá que hacer frente a un duro desafío con rivales como el Real Madrid, el Atlético de Madrid y el Inter de Milán. Por su parte, el Chelsea, actual finalista, medirá fuerzas con el Barcelona, el Atalanta y el Nápoles. Estos cruces prometen una fase de liga vibrante, donde cada punto será crucial para avanzar en el torneo.

El camino a la final de Budapest

En la publicación indican que la Champions League 2025/2026 arrancará oficialmente el 16 de septiembre con el inicio de la fase de liga. Las ocho jornadas se extenderán hasta finales de enero de 2026, y a partir de ahí comenzará la ronda eliminatoria. Los partidos de ida de los dieciseisavos de final se jugarán el 17 y 18 de febrero, con los duelos de vuelta una semana después.

Los cuartos y semifinales se disputarán en abril y mayo respectivamente, culminando en la gran final que se celebrará el 30 de mayo de 2026 en Budapest. El camino a la gloria europea ya está trazado, y los 36 equipos se preparan para una edición que, con su nuevo formato, promete ser una de las más emocionantes de la historia reciente del fútbol.

