El venezolano Eugenio Suárez, tercera base de los Marineros de Seattle, ha logrado un hito significativo en su carrera al alcanzar por segunda vez la marca de 40 jonrones y 100 carreras impulsadas en una temporada. Este logro lo coloca en un selecto grupo de beisbolistas venezolanos destacados en las Grandes Ligas.

El batazo decisivo ocurrió durante la serie de los Marineros contra los Padres de San Diego.

El martes 26 de agosto, Suárez conectó un jonrón de tres carreras que fue crucial en la ofensiva de su equipo, aunque el juego terminó en derrota. Al día siguiente, el miércoles 27 de agosto, el tercera base disparó su 42º cuadrangular de la campaña, una cifra con la que también empató su récord personal de 104 remolcadas, conseguido en 2018 con los Rojos de Cincinnati.

Con este desempeño, Suárez se une a un club exclusivo de peloteros venezolanos que han alcanzado la hazaña en múltiples ocasiones, incluyendo a Miguel Cabrera, Ronald Acuña Jr. y el «Gato» Andrés Galarraga.

VIDEO | ¡Histórico! Eugenio Suárez logra por segunda vez 100 impulsadas y 40 jonrones en una temporada #28Ago

