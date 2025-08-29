Delcy Rodríguez: Tema del «narcoestado» es una calumnia para justificar intervención #29Ago

- Publicidad -

La vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, consideró que las acusaciones de Estados Unidos sobre el país y el supuesto funcionamiento de un «narcoestado» es una «calumnia terrible» de la administración de Donald Trump «para justificar una intervención».

Explicó que no es una acusación nueva y afirmó que se trata de un «patrón de EEUU para intervenir países que no son afines, cuando les interesa robarse los recursos materiales de esos países».

En ese sentido, Rodríguez recordó que el país tiene las mayores reservas petroleras y gasíferas del mundo y acusó a Estados Unidos de querer robarse esos recursos; sin embargo, dijo que los trabajadores del sector hidrocarburos «tienen alta conciencia de lo que significa tener las mayores reservas y están listos para defender el país».

La vicepresidenta advirtió a quienes «están pensando en una agresión militar a Venezuela que les va a ir muy mal. Seremos su calamidad, su pesadilla». Para la funcionaria, una agresión contra el país también se traduce en «la inestabilidad de todo este continente»; por lo que hizo un llamado a la paz y a la calma.

Por su parte, el gobernador de la entidad, Rafael Lacava, afirmó que los carabobeños están listos para «salir al paso de los fascistas y estos locos, psicópatas, que están generando desequilibrio en el mundo. Estamos preparados».

El llamado de Lacava y Rodríguez a los venezolanos es sumarse a la Milicia para defender al país de lo que ellos consideran son amenazas de Estados Unidos.

