Fallo judicial devuelve la protección migratoria a 600.000 venezolanos con TPS en EEUU #29Ago

La Corte de Apelaciones del Noveno Circuito confirmó la jurisdicción del juez federal Edward Chen en el caso del Estatus de Protección Temporal (TPS), una medida que protege a aproximadamente 600,000 personas de ser deportadas y les permite trabajar legalmente en Estados Unidos.

El fallo, según una la reseña de El Nacional, emitido por un panel de tres jueces, reafirma la decisión previa del juez Chen, quien había ordenado congelar la cancelación de los permisos de TPS. Con esta resolución, la protección migratoria se mantiene vigente para los beneficiarios mientras se resuelve el litigio.

La noticia fue confirmada por Adelys Ferro, directora del Venezuelan American Caucus, quien celebró el fallo como una victoria para la comunidad. «Les dije que estuvieran positivos, que tuvieran esperanza y fe. Estamos en las manos de los mejores abogados», expresó Ferro en un video en redes sociales, transmitiendo un mensaje de confianza a la comunidad.

En la nota difundida, la directora del Venezuelan American Caucus añadió que la decisión ahora está en manos del juez Chen, quien deberá determinar si emite una medida cautelar de emergencia para mantener la protección durante el litigio o si dicta un fallo definitivo sobre el caso.

En la publicación señalan que el caso se remonta a marzo, cuando el juez Chen determinó que existía una alta probabilidad de que los demandantes demostraran que el gobierno se había extralimitado en su autoridad y había actuado con motivaciones de animosidad racial. Aunque la Corte Suprema había revocado temporalmente su orden, el reciente fallo de la Corte de Apelaciones devuelve la protección a los miles de beneficiarios del programa.

