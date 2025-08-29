FOTOS | Color, arte y tradición: Tintorero vuelve a brillar con su Feria Artesanal #29Ago

- Publicidad -

Entre música, bailes y un ambiente de gran celebración, la Gobernación de Lara inauguró las Ferias Internacionales Artesanales de Tintorero, marcando el regreso de una de las tradiciones más importantes de la región. El evento, que se desarrolló con una masiva afluencia de público, resalta el espíritu emprendedor y la fuerza cultural del pueblo larense.

Durante la ceremonia, Nelson Torcate, Secretario de Gobierno, destacó la importancia de las ferias como un espacio para mostrar la creatividad y el trabajo del venezolano.

«Este es el verdadero venezolano, un pueblo productivo, alegre, trabajador y emprendedor. Aquí transformamos barro, arcilla, metal y madera en auténticas obras de arte. Nuestra economía está viva en Tintorero», afirmó Torcate.

Por su parte, la alcaldesa del municipio Jiménez, Carmen Silva, expresó su profundo agradecimiento y satisfacción por el regreso de este evento. «Ver a este pueblo maravilloso lleno de alegría me llena de orgullo«, señaló la alcaldesa, quien también destacó la rehabilitación realizada en la localidad. Silva extendió una invitación a todos los venezolanos a visitar la feria para disfrutar de la rica cultura, artesanía y gastronomía del municipio.

Las Ferias Internacionales Artesanales no solo son una exhibición de talento, sino también un motor para la economía local, ofreciendo una plataforma para que cada artesano muestre la dedicación y la pasión de su oficio. La invitación está abierta para que el público visite Tintorero durante el fin de semana y sea parte de esta gran celebración cultural.

