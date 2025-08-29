José Altuve sube al séptimo puesto entre venezolanos con más cuadrangulares en la MLB #29Ago 

- Publicidad -

El beisbolista venezolano José Altuve, sigue haciendo historia. El estelar segunda base de los Astros de Houston, ha escalado al séptimo lugar en la lista de venezolanos con más cuadrangulares en la historia de las Grandes Ligas.

El nuevo hito de Altuve se produjo durante la victoria de su equipo contra los Rockies de Colorado. En el primer inning del juego, Altuve conectó su jonrón 252 de por vida, un batazo que superó la barda del jardín izquierdo con una distancia de 369 pies.

Con este monumental cuadrangular, el maracayero dejó atrás al legendario Antonio Armas (251 jonrones) y se adueñó en solitario del séptimo puesto en un selecto grupo de los mejores toleteros venezolanos. Ahora, su próximo objetivo es alcanzar a Bob Abreu, quien se encuentra en la sexta posición con 288 cuadrangulares.

A lo largo de su impresionante carrera, Altuve ha acumulado números extraordinarios que lo consolidan como uno de los peloteros más productivos de su generación, incluyendo 2,368 hits, 252 cuadrangulares y 877 carreras impulsadas. Su promedio de bateo de .304 es un testamento de su consistencia y habilidad en el plato, demostrando que su impacto va mucho más allá del poder.

