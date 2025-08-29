Luis Romero: Lluvias destruyeron 300 toneladas de maíz y han impedido siembra de arroz en Portuguesa #29Ago

- Publicidad -

Las consecuencias ocasionadas por las intensas lluvias registradas en el país han afectado considerablemente el agro, ha declarado a El Impulso el experimentado productor Luis Romero, del estado Portuguesa, quien dice que uno de los rubros más perjudicados ha sido el maíz, ya que los cultivadores estiman sus pérdidas en el 30 por ciento, que vienen siendo unas 300 toneladas.

Al mismo tiempo los suelos han quedado devastados y por esa circunstancia, en muchas partes, no se ha podido comenzar a sembrar arroz, que junto con el maíz son los principales cultivos de la mencionada entidad federal.

Para los productores es muy difícil llevar a cabo sus actividades, porque, además de los daños ocasionados por la naturaleza, tienen que confrontar los problemas que se han venido generando en el país, ya que cuesta mucho obtener los combustibles, especialmente el gasoil; y los insumos, como las semilla, fertilizantes y demás productos que requieren para las siembras.

Lo peor es la imposibilidad que tienen los productores de obtener financiamiento bancario, dado el hecho de los altos intereses, ya que nadie puede asumir compromisos delicados como contraer una deuda en momentos en que el bolívar cada día se devalúa mas y el dólar acrecienta ostensiblemente su poder, expresó Luis Romero.

