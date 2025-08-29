OPINIÓN Doris Morillo, una pintora sui generis #29Ago

- Publicidad -

Ver y admirar la obra de la pintora barquisimetana Doris Murillo es entrar en la modernidad; obras tratadas con esmero y con armonías muy bien logradas, perspectivas aéreas que nos dirigen al espacio infinito, construcciones modulares, ventanas de variados colores; pero, detrás de cada ventana una historia, un amor, un recuerdo.

Lugares solitarios y silentes que nos envían mensajes de soledad, las cuales, reflejan una atmósfera urbana, que no vemos en la cotidianidad, pero que están presentes en cada línea, forma y color. Esas construcciones construidas con nuevos materiales como vidrios, plásticos, aluminio y otros materiales, están representados en sus obras, como un reflejo en la vida moderna, ese paisaje urbano llevado con una mirada armoniosa y equilibrada.

Es un paisaje urbano interpretado con maestría, que nos llevan a sentir que estamos frente a una artista; una creadora que ha encontrado su vocabulario y que ha venido desarrollando cada vez con anhelo y vehemencia, una percepción de formas que nos muestran una interpretación, que representa una manera original, que están allí como testimonio de la evolución de la urbe, trabajadas con diferentes colores que armonizan todos ellos juntos, artista que nos brinda la oportunidad de pasearnos por formas que nos llevan a interpretarlas, que nos hace sentir que estamos dentro de un paisaje de una gran modernidad.

Ella nos demuestra un mundo silencioso, un universo donde no vemos lo humano, vemos formas geométricas en perspectivas, obras donde están los colores colocados de tal manera que nos hace sentir, que no estamos rodeados de construcciones en mucho caso frías, repetitivas pero que en la obra de D.M, lo lleva a uno a estar frente a una manera diferente de ver, es una pintora urbana no porque pinte sobre las viejas paredes de las calles abandonadas sino porque nos retrata y nos interpreta lo que, a veces, no se observa con detenimiento, las cuales, las dejamos pasar.

Ella nos enseña a ver, cada vez que observo un edificio, cuando admiro un conjunto de rascacielos pienso en Doris Morillo porque ella nos guía a ver otro paisaje diferente. Soy un seguidor de esta artista, que por su persistencia, como su constancia nos da muestra de su talento y desde condiciones como artista creadora y nos conduce a un paisaje pleno de colores y de armonías y esas formas están allí y nos retan a verlas y a descubrirlas, sintiendo la belleza de esas construcciones.

¡Bravo artista, felicitaciones!

Esteban Castillo

